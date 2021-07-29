Нова лісова пожежа в Туреччині: готелі в Мармарисі в небезпеці (фото, відео)

Дорога в популярне курортне селище Ічмелер перекрита, вогонь добрався до житлових кварталів. Туристи розміщують фотографії пожежі зі своїх готелів.

У Туреччині почалися нові лісові пожежі. Цього разу вогонь охопив популярне курортне місто Мармарис, провінція Мугла. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

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Лісова пожежа почалася о 13:15 і через вітер за лічені хвилини поширилася на кілька кілометрів. Вогонь підібрався на відстань 100 метрів до житлових кварталів. Дорога, що зв'язує Мармарис і курортне селище Ічмелер, перекрита. Для гасіння пожежі використовуються 5 вертольотів, 30 пожежних машин і 1 літак. У районах, близьких до пожежі, розгортають машини і не дають їм проїхати в місто.

Повідомляється, що вогонь підібрався близько до готелів у районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан. Туристи розміщують фотографії і відео пожежі зі своїх готелів.

Буквально вчора серйозна пожежа наздогнала регіон Анталію. Були евакуйовані чотири житлові квартали, постраждали будинки і підприємства. Для ліквідації вогню залучили 20 одиниць авіації, 17 бульдозерів, 103 обприскувачі і 427 рятувальників.

Мармарис уже постраждав від пожеж у цьому році. У червні загорівся один з лісових пагорбів поблизу курорту, полум'я перекинулося на місто. Під час гасіння пожежі загинув рятувальник.