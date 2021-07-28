Авіація, важка техніка та майже півтисячі рятувальників: як гасять пожежі в Туреччині (фото)

Вогонь швидко поширюється через вітер швидкістю 50 км/год. Незважаючи на дії пожежників, вогонь підібрався до чотирьох мікрорайонів. Людей довелося евакуювати.

Пожежі в Туреччині, спровоковані займанням у лісі, призвели до знищення кількох сіл. Постраждали як мінімум 53 людини, повідомив міністр лісового господарства та сільського господарства Бекір Пакдемірлі.

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За його словами, район Манавгат у провінції Анталья переживає безпрецедентну катастрофу в своїй історії.

Було зафіксовано відразу кілька вогнищ лісових загорянь у чотирьох різних місцях, а полум'я швидко поширюється через вітер швидкістю в 50 км/год.

Рятувальні бригади, як розповідає Бекір Пакдемірлі на місці НП, уже евакуювали жителів чотирьох мікрорайонів. Для ліквідації вогню залучили 20 одиниць авіації, 17 бульдозерів, 103 обприскувачі т 427 рятувальників.

Пожежі в Туреччині призвели до отруєння димом 53 осіб. Троє з них отримали різні опіки, зараз вони перебувають у медичних установах.

Мер Манавгата Шюкрю Сезен повідомив, що в результаті вогняної НП знищено кілька сіл. Зараз пожежі в Туреччині тривають. Вогнем охоплені Адана, Кадирлі й Караїсалі і в Мерсіні.

"Полум'я проникло в житлові райони. Було спалено багато будинків і робочих місць. Полум'я розповсюдилося на центр Манавгату, житлові райони регіону евакуюються", — заявив мер.

Полум'я також торкнулося територію старого кладовища Калемлер Гюнейлік, у результаті чого були зруйновані кілька гробниць. Влада країни заспокоює туристів і запевняє, що полум'я не дійде до туристичних прибережних зон.

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Раніше Фокус повідомляв, що лісові пожежі в Туреччині, а саме в курортній Анталії, досягли житлових будинків: евакуйовані три квартали. Їх гасять за допомогою авіації, але поки результату немає. Згоріло безліч будинків і підприємств, і рятувальники попереджають, що вогонь перекинеться на АЗС.

Також Фокус розповідав, що біля курорту Мармарис спалахнуло загоряння. У результаті НП загинула одна людина, а для ліквідації вогню рятувальники задіяли авіацію, 78 брандспойтів, сім машин екстреного реагування, шість бульдозерів та інше обладнання.