Авиация, тяжелая техника и почти полтысячи спасателей: как тушат пожары в Турции (фото)

Огонь быстро распространяется из-за ветра скоростью 50 км/ч. Несмотря на действия пожарных, огонь подобрался к четырем микрорайонам. Людей пришлось эвакуировать.

Пожары в Турции, спровоцированные возгораниями в лесу, привели к уничтожению нескольких деревень. Пострадали, как минимум, 53 человека, сообщил министр лесного хозяйства и сельского хозяйства Бекир Пакдемирли.

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По его словам, район Манавгат в провинции Анталья переживает беспрецедентную катастрофу в своей истории.

Было зафиксировано сразу несколько очагов лесных возгораний в четырех разных местах, а пламя быстро распространяется из-за ветра скоростью в 50 км/ч.

Спасательные бригады, как рассказывает Бекир Пакдемирли на месте ЧП, уже эвакуировали жителей четырех микрорайонов. Для ликвидации огня привлекли 20 единиц авиации, 17 бульдозеров, 103 опрыскивателя и 427 спасателей.

Пожары в Турции привели к отравлению дымом 53 человек. Трое из них получили различные ожоги, сейчас они пребывают в медицинских учреждениях.

Мэр Манавгата Шюкрю Сезен сообщил, что в результате огненного ЧП уничтожено несколько деревень. Сейчас пожары в Турции продолжаются. Огнем охвачены Адана, Кадирли и Караисали и в Мерсине.

"Пламя проникло в жилые районы. Было сожжено много домов и рабочих мест. Пламя распространилось на центр Манавгата, жилые районы региона эвакуируются", — заявил мэр.

Пламя также затронуло территорию старого кладбища Калемлер Гюнейлик, в результате чего были разрушены несколько гробниц. Власти страны успокаивают туристов и уверяют, что пламя не дойдет до туристических прибрежных зон.

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Ранее Фокус сообщал, что лесные пожары в Турции, а именно курортной Анталии, достигли жилых домов: эвакуированы три квартала. Его тушат с помощью авиации, но пока результата нет. Сгорело множество домов и предприятий, и спасатели предупреждают, что огонь перекинется на АЗС.

Также Фокус рассказывал, что возле курорта Мармарис вспыхнуло возгорание. В результате ЧП погиб один человек, а для ликвидации огня спасатели задействовали авиацию, 78 брандспойтов, семь машин экстренного реагирования, шесть бульдозеров и другое оборудование.