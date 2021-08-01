Пожежі в Туреччині: туристів евакуюють із 5-зіркових готелів у Бодрумі (відео)

На даний момент відомо про шістьох загиблих. Двоє з них допомагали гасити лісові пожежі.

Лісові пожежі, що спалахнули в Туреччині минулого тижня, продовжують завдавати шкоди не тільки природі регіону, а й туристичній сфері, повідомляє ВВС. Так, з-за наступ вогню на південному заході Туреччини почалася евакуація туристів.

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Після того, як на популярному курорті Бодрум на узбережжі Егейського моря спалахнула нова пожежа, адміністрації трьох 5-зіркових готелів вирішили евакуювати відпочивальників.

[ + – ] Туристи і місцеві жителі залишають Бодрум, на який насувається вогонь

Бурхливі пожежі, що лютують із середи, яких на курортах і селах Середземного й Егейського морів налічується близько сотні, вже забрали життя шістьох людей. Про двох нових жертв стало відомо в суботу, 31 липня. Це люди, котрі допомагали гасити вогонь.

[ + – ] Вогонь спускався з гір у долини, де розташовані готелі і будинки місцевих жителів Фото: EHA News/Twitter

За інформацією міністра сільського і лісового господарства Бекіра Пакдемірлі, 98 зі 107 пожеж перебувають під контролем.

Міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа сказав, що 400 осіб, які постраждали від пожеж в Манавгаті, проліковані у шпиталях і були виписані. У Мармарисі госпіталізовані 159 постраждалих, більшість з яких після отримання медичної допомоги відправлені додому. Ще один потерпілий проходить лікування від отриманих опіків.

[ + – ] Все, що залишилося від лісів після пожежі Фото: EHA News/Twitter

На фото і відео, опублікованих Twitter мером Бодрума Ахметом Арасом, видно, що вранці в неділю вогонь ще місцями не погашений.

[ + – ] Мер Бодрума Ахмет Арас показує наслідки пожежі

Тимчасом жителі регіонів, охоплених пожежами, в паніці залишають район стихійного лиха, прихопивши найнеобхідніші речі.

Зараз слідчі намагаються встановити, чи були пожежі навмисними. Відомо про кількох затриманих, яких підозрюють у підпалі. Люди ледь не влаштували їм самосуд, однак втрутилися правоохоронці.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган в суботу відвідав місто Манавгат, де були підтверджені п'ять смертей у результаті пожежі. Він пообіцяв, що уряд зробить все, щоб допомогти сотням людей, постраждалим від стихійного лиха, відновити житло.

Глава держави піддався критиці через брак протипожежних літаків у країні, проте він відповів, що головна причина цієї проблеми полягає в тому, що Турецька авіаційна асоціація не змогла відновити свій парк і технології. За словами Ердогана, зараз в операції з масового гасіння пожеж задіяно авіацію з України, Азербайджану, Ірану та Росії.