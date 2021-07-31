Пожежі в Туреччині: Ердоган оголосив зоною лиха частину туристичного узбережжя (карта)

Українським туристам не рекомендують їхати в охоплені вогнем регіони Туреччини. У зоні лиха — популярні курорти.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив частину туристичного узбережжя зоною лиха на тлі лісових пожеж. Про це глава держави повідомив в своєму Telegram-каналі.

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У зону лиха через триваючі лісові пожежі потрапили деякі райони в таких турецьких провінціях, як Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османіє.

Президент Реджеп Ердоган пообіцяв компенсувати всі збитки від лісових пожеж.

"Ми оголосили наші регіони, що постраждали від лісових пожеж, зонами лиха, що зачіпають життя людей. Ми продовжимо робити усі необхідні кроки, щоб залікувати рани нашої країни, компенсувати її втрати і поліпшити її можливості навіть краще, ніж було раніше", — запевнив глава держави в своєму Telegram.

[ + – ] Карта зон лиха в Туреччині

За даними агентства Anadolu, Реджеп Таїп Ердоган вилетів зі Стамбула в південні регіони Туреччини, щоб ознайомитися з ситуацією в зоні лісових пожеж. Через НП на Півдні Туреччини президент скасував суботню програму відвідування провінції Кахраманмараш.

Журналісти відзначають, що в місті Манавгат Ердоган проведе прес-конференцію для представників ЗМІ, а потім відправиться в район Мармарис, який також постраждав від лісових пожеж.

МЗС України, на тлі лісових пожеж в Туреччині, закликав українців утриматися від поїздок в охоплені вогнем регіони, серед яких є і туристичні курорти. Українських туристів з готелів поки евакуювати не планують.

"З урахуванням непередбачуваного подальшого розвитку надзвичайної ситуації закликаємо громадян України утриматися від поїздок в уражені стихією регіони. У разі виникнення загрози життю та здоров'ю просимо звертатися на "гарячі" лінії консульства України в Анталії +90 554 169 96 60 та посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93", — сказано в повідомленні МЗС.

Раніше Фокус повідомляв, що 28 липня частину Туреччини охопили лісові пожежі. У турецькому регіоні Анталія в двох різних точках вирували лісові пожежі, які рятувальники намагалися загасити за допомогою авіації. Місцева влада вже назвала подію найсильнішою пожежею в історії регіону.

Пізніше Фокус повідомляв, що лісові пожежі в Туреччині знищили кілька поселень. Вогонь швидко поширюється через вітер швидкістю 50 км/год, а місцевій владі довелося евакуювати мирних жителів з декількох житлових районів. Пізніше ЗМІ повідомили, що через лісові пожежі помер 25-річний волонтер, який допомагав рятувальникам і поліцейським.