Пожары в Турции: Эрдоган объявил зоной бедствия часть туристического побережья (карта)

Украинским туристам не рекомендуют ехать в охваченные огнем регионы Турции. В зоне бедствия — популярные курорты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил часть туристического побережья зоной бедствия на фоне лесных пожаров. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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В зону бедствия из-за продолжающихся лесных пожаров попали некоторые районы в таких турецких провинциях, как Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османие.

Президент Реджеп Эрдоган пообещал компенсировать все убытки от лесных пожаров.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия, затрагивающими жизнь людей. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны, компенсировать ее потери и улучшить ее возможности даже лучше, чем было ранее", — заверил глава государства в своем Telegram.

[ + – ] Карта зон бедствия в Турции

По данным агентства Anadolu, Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Стамбула в южные регионы Турции, чтобы ознакомиться с ситуацией в зоне лесных пожаров. Из-за ЧП на Юге Турции президент отменил субботнюю программу посещения провинции Кахраманмараш.

Журналисты отмечают, что в городе Манавгат Эрдоган проведет пресс-конференцию для представителей СМИ, а потом отправится в район Мармарис, который также пострадал от лесных пожаров.

МИД Украины, на фоне лесных пожаров в Турции, призвал украинцев воздержаться от поездок в охваченные огнем регионы, среди которых есть и туристические курорты. Украинских туристов из отелей пока эвакуировать не планируют.

"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью просим обращаться на "горячие" линии консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93", — сказано в сообщении МИД.

Ранее Фокус сообщал, что 28 июля часть Турции охватили лесные пожары. В турецком регионе Анталия в двух разных точках бушевали лесные пожары, которые спасатели пытались загасить с помощью авиации. Местные власти уже назвали происшествие самым сильным пожаром в истории региона.

Позже Фокус сообщал, что лесные пожары в Турции уничтожили несколько поселений. Огонь быстро распространяется из-за ветра скоростью 50 км/ч, а местным властям пришлось эвакуировать мирных жителей из нескольких жилых районов. Позже СМИ сообщили, что из-за лесных пожаров умер 25-летний волонтер, помогавший спасателям и полицейским.