Возил воду спасателям. При пожаре в Турции погиб 25-летний волонтер (видео)

Юноша уже помогал пожарным во время предыдущего лесного пожара в Мармарисе.

В турецком курортном городе Мармарис, где бушует лесной пожар, погиб 25-летний волонтер Шахин Акдемир. Об этом сообщает CNN Turk.

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Юноша оказался в эпицентре пожара в районе Ичмелер. Сообщается, что он на своем мотоцикле возил воду пожарным, пытающимся потушить там огонь. Акдемир не впервые помогал спасателям — во время предыдущего пожара в Мармарисе он так же снабжал их водой. По информации СМИ, волонтер приехал в Мармарис из соседнего города Кейджегиз ради работы в туризме.

Погибший прославился на всю Турцию после своего поста в соцсетях. На видео, снятом во время передвижения на мотоцикле, Шахин говорит следующее: "Продолжаю возить воду пожарным. Пусть Аллах примет наши добрые поступки". На следующем видео, снятом незадолго до гибели, волонтер показывает свое черное от дыма лицо.

Напомним, Турцию всколыхнули лесные пожары. Основной эпицентр бедствия оказался на самых популярных курортах. Пострадали Бодрум, Анталия и Мармарис. В Манавгате (Анталия) выгорели целые кварталы, люди остались без домов и мест работы.

Вчера лесной пожар охватил город Мармарис. Огонь подошел на расстояние 100 м до отелей. Из нескольких гостиниц туристов эвакуировали, но большинство осталось пережидать бедствие на берегу. О пострадавших туристах не сообщается. Большинство осталось отдыхать, размещая шокирующие фото пожаров из своих отелей.