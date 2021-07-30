Возив воду рятувальникам. Під час пожежі в Туреччині загинув 25-річний волонтер (відео)

Юнак уже допомагав пожежникам під час попередньої лісової пожежі в Мармарисі.

У турецькому курортному місті Мармарис, де вирує лісова пожежа, загинув 25-річний волонтер Шахін Акдемір. Про це повідомляє CNN Turk.

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Юнак виявився в епіцентрі пожежі в районі Ічмелер. Повідомляється, що він на своєму мотоциклі возив воду пожежним, які намагаються загасити там вогонь. Акдемір не вперше допомагав рятувальникам — під час попередньої пожежі в Мармарисі він так само постачав їх водою. За інформацією ЗМІ, волонтер приїхав в Мармарис із сусіднього міста Кьойджегіз заради роботи в туризмі.

Загиблий прославився на всю Туреччину після свого поста в соцмережах. На відео, знятому під час пересування на мотоциклі, Шахін каже: "Продовжую возити воду пожежним. Нехай Аллах прийме наші добрі вчинки". На наступному відео, знятому незадовго до загибелі, волонтер показує своє чорне від диму обличчя.

Нагадаємо, Туреччину сколихнули лісові пожежі. Основний епіцентр лиха на найпопулярніших курортах. Постраждали Бодрум, Анталія і Мармарис. У Манавгаті (Анталія) вигоріли цілі квартали, люди залишилися без будинків і місць роботи.

Учора лісова пожежа охопила місто Мармарис. Вогонь підійшов на відстань 100 м до готелів. З декількох готелів туристів евакуювали, але більшість залишилася перечікувати лихо на березі. Про постраждалих туристів не повідомляється. Більшість залишилося відпочивати, розміщуючи приголомшливі фото пожеж зі своїх готелів.