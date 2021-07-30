Пожежі в Туреччині: згоріли цілі села, жителі рятують корів і черепах (фото, відео)

Якщо українських туристів лісові пожежі в Туреччині торкнулися мінімально, для місцевих жителів це стало катастрофою всього життя. Фокус розповідає, як рятуються люди і тварини, які постраждали від стихії.

Лісові пожежі надзвичайної інтенсивності захопили значну частину півдня Турецької Республіки. Подія практично не торкнулася готелів, у яких відпочивають тисячі українських туристів, але зруйнувала життя цілих сімей.

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Так, у селищі Манавгат (Анталія) згоріли 4 квартали. Звідти були евакуйовані всі жителі, але безліч будинків і підприємств були зруйновані. Турецькі ЗМІ розповідають про 60-річну Джеміле Онер, у якої згоріли всі гроші, які вона зібрала на боротьбу з раком.

Будинок жінки повністю згорів. Вона намагалася потрапити всередину під час пожежі, але рятувальникам вдалося її переконати. З'ясувалося, що місцева мешканка жила в цьому будинку одна останні 5 років. 30 років тому вона втратила чоловіка. Джеміле вдалося поставити на ноги дітей, займаючись тваринництвом і отримуючи страховку після смерті чоловіка. 5 років тому в пенсіонерки виявили рак грудей. Їй вдалося зібрати 15 тисяч лір (близько 47 тис. грн), продавши корову. Гроші Джеміле Онер сховала в подушку, але врятувати її з вогню не вдалося. "Я дуже засмучена. Що ж мені тепер робити? У мене було дві вівці, і мені довелося просто перерізати мотузку, щоб врятувати їх. Сподіваюся, вони в порядку", — розповіла журналістам постраждала.

У регіоні постраждало безліч фермерів. Один з них — Серджан Баят — розповідає журналістам про те, що сталося і ділиться приголомшливими відео у своїх соціальних мережах.

[ + – ] Згоріла ферма Фото: @sercanbayat7

Чоловік проживає в районі Калемлер за 18 кілометрів від Манавгата. За його словами, вогонь охопив усе село за лічені хвилини. Місцевим жителям вдалося врятуватися і відвести із собою частину тварин, але близько 30 корів залишилися у вогні. "Евакуація відбулася за 30 хвилин, але ми не змогли залишити тварин", — розповідає фермер. "Наші будинки розташовані в лісі, тому ми моментально опинилися у вогні. Висота полум'я сягала 7-8 метрів". Баят вважає, що його будинок ще вийде відновити, але загибель тварин стала для нього великим ударом: "Половина моєї худоби згоріла на моїх очах. Повірте, це великий біль". У коментарях до його постів безліч людей пропонують свою допомогу фермеру.

[ + – ] Серджан Баят зняв на відео жахливі кадри пожежі на його фермі

Фотографії того, як місцеві жителі намагаються врятувати тварин, облетіли соцмережі. На кадрах видно не тільки сільськогосподарських тварин, а й черепах — пам'ятку півдня Туреччини.

Фото: gzt Фото: @cezmikalorifer Фото: @cezmikalorifer Фото: @cezmikalorifer

Нелегко доводиться і представникам місцевої влади. Користувачі Інстаграм поширюють фото мера Манавгата Шюкрю Сезена. Його селище найбільше постраждало від вогню. На знімку Сезен говорить по телефону, сидячи на асфальті біля автомобіля.

"Момент, коли мер міста відчуває себе безсилим", — свідчить підпис до фото.

Жертви пожеж у Туреччині

Наразі кількість загиблих під час пожеж у Туреччині досягла 4 осіб — троє в Манавгаті і 1 у Мармарисі.

Загиблим у Мармарисі виявився 25-річний волонтер Шахін Акдемір. Юнак працював у сфері туризму, а під час пожежі на мотоциклі возив питну воду пожежникам.

Серед жертв пожеж у Манавгаті — 82-річний чоловік і два брати, причина смерті і рід діяльності яких не розголошуються.

Причини пожеж у Туреччині

Масові пожежі в туристичних регіонах Турецької Республіки стали предметом теорії змови в турецькому сегменті інтернету. Як відомо, пожежі вирують в Анталії, Бодрумі, Мармарисі — найпопулярніших курортах, а також інших містах півдня країни.

Крім туристичних місць, пожежі наздогнали такі міста, як Адана, Османіє, Кайсері, Мерсін, Кютаг'я і Мугла. Саадет Алкиш, викладачка кафедри цивільного захисту та пожежної охорони Середземноморського Університету, поділилася з журналістами CNN Turk своєю думкою про причини катастрофи. Експертка вважає, що наразі неможливо назвати причину загоряння відразу в 4 різних місцях, для початку пожежу потрібно згасити, а пізніше — створити комісію для її розслідування. Пожежники ж скаржаться, що причиною такого сильного спалаху стали шишки і кора дуба, які добре горять і розлітаються на далекі відстані. Також ситуацію ускладнюють сильний вітер і складна топографія регіону — дістатися до місця пожежі нелегко.

[ + – ] Гасіння пожежі в Туреччині Фото: gzt [ + – ] Гасіння пожежі в Туреччині Фото: gzt

Алкиш наполягає, що наразі не варто спекулювати теоріями змови, а складність пожежі можна пояснити природними причинами.

Україна надасть Туреччині допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна направляє до Туреччини два пожежних літаки ДСНС зі спеціально навченими екіпажами. Площа пожежі становить уже 1,5 га, з'ясували українські рятувальники. Також дипломати готові евакуювати численних українських туристів, якщо їхні готелі постраждають, але поки таких запитів не було.

Фото: ГСЧС

Як раніше розповідав Фокус, наступним курортом, який серйозно постраждав від пожежі, став Бодрум. З готелів евакуювали туристів, постраждалих немає. Пожежу в Бодрумі гасили 5 вертольотів і безліч пожежних машин. Сильною виявилася і пожежа в Мармарисі, де загинув волонтер. Вогонь заблокував рух автомобілів між районами курорту, туристи опинилися закриті у своїх готелях, проте, на їхній відпочинок це не вплинуло.