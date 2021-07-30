Україна надасть Туреччині свої літаки для гасіння лісових пожеж

Йдеться про літаки Ан-32П з досвідченими екіпажами, що вже брали участь у гасінні пожеж. У той же час МЗС України готове почати евакуацію українців за необхідності.

Україна направляє до Туреччини два пожежних літаки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), щоб надати допомогу в гасінні вогнищ лісових пожеж біля міста Манавгат у провінції Анталія і, які поширюється на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

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За даними українських рятувальників, наразі загальна площа пожеж становить понад 1,5 тис. га. Жертвами вже стали чотири людини, 183 — постраждали, з них 58 наразі в лікарнях. Також полум'я пошкодило понад сотню приватних будинків і споруд. Рятувальні служби взяли під контроль 36 вогнищ пожеж, триває гасіння 20 вогнищ.

Допомога турецькій стороні в рамках підписаного в лютому 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС і президенцією управління на випадок надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Туреччини щодо співпраці в питанні запобігання катастроф і надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

Крім літаків, Ан-32П, наша країна направляє до Туреччини два екіпажі з групою забезпечення. Ці досвідчені професіонали, які вже працювали в гірських районах і допомагали гасити масштабні пожежі в Чорногорії, Ізраїлі та Туреччині.

Усього станом на сьогодні гасінням пожеж у Туреччині займаються понад 4 тис. осіб, 457 одиниць техніки і 35 повітряних суден.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook, що наша країна готується почати евакуацію українських громадян на той випадок, якщо це буде необхідно. За його словами, із самого початку пожеж дипломати в Туреччині стежать за ситуацією.

"Наразі даних про постраждалих українців немає. Але ми вже опрацьовуємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном — понад усе", — заявив Дмитро Кулеба.

До цього стало відомо про початок в Туреччині лісових пожеж. Їхнім епіцентром стали найбільш популярні курорти, такі як Бодрум, Анталія і Мармарис. У Манавгаті (Анталія) вигоріли цілі квартали, у результаті чого люди залишилися без даху над головою і робочих місць.

До цього лісова пожежа охопила місто Мармарис. Вогонь наблизився до готелів на відстань близько 100 метрів. Деяких туристів евакуювали, але більшість залишилися перечікувати пожежу на березі. Про те, що хтось із туристів постраждав, не повідомляється

Більшість залишилося відпочивати, розміщуючи приголомшливі фото пожеж зі своїх готелів.