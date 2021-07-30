Украина предоставит Турции свои самолеты для тушения лесных пожаров

Речь идет о самолетах Ан-32П с опытными экипажами, уже принимавшими участие в тушении пожаров. В то же время МИД Украины готов начать эвакуацию украинцев при необходимости.

Украина направляет в Турцию два пожарных самолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), чтобы оказать помощь в тушении очагов лесных пожаров возле города Манавгат в провинции Антаоия и распространяется на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.​​

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По данным украинских спасателей, сейчас общая площадь пожаров составляет более 1,5 тыс. га. Жертвами уже стали четыре человека, 183 — пострадали, из них 58 сейчас в больницах. Также пламя повредило больше сотни частных домов и сооружений. Спасательные службы взяли под контроль 36 очагов пожаров, продолжается тушение 20 очагов.

Помощь турецкой стороне оказывается в рамках подписанного в феврале 2020 года Меморандума о взаимопонимании между ГСЧС и Президенцией управления на случай чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних Турции по сотрудничеству в вопросе предотвращения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Помимо самолетов, Ан-32П, наша страна направляет в Турцию два экипажа с группой обеспечения. Эти опытные профессионалы, которые уже работали в горных районах и помогали тушить масштабные пожары в Черногории, Израиле и Турции.

Всего по состоянию на сегодня тушением пожаров в Турции занимаются более 4 тыс. человек, 457 единиц техники и 35 воздушных суден.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook, что наша страна готовится начать эвакуацию украинских граждан на тот случай, если это будет необходимо. По его словам, с самого начала пожаров дипломаты в Турции следят за ситуацией.

"Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинцев за рубежом — самое важное", — заявил Дмитрий Кулеба.

До этого стало известно о начале в Турции лесных пожаров. Эх эпицентром стали наиболее популярные курорты, такие как Бодрум, Анталия и Мармарис. В Манавгате (Анталия) выгорели целые кварталы, в результате чего люди остались без крова и рабочих мест.

До этого лесной пожар охватил город Мармарис. Огонь приблизился к отелям на расстояние около 100 метров. Некоторых туристов эвакуировали, но большинство остались пережидать пожар на берегу. О том, чтобы кто-то из туристов пострадал, не сообщается

Большинство осталось отдыхать, размещая шокирующие фото пожаров из своих отелей.