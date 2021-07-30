Пожары в Турции: сгорели целые села, жители спасают коров и черепах (фото, видео)

Если украинских туристов лесные пожары в Турции коснулись минимально, для местных жителей это стало катастрофой всей жизни. Фокус рассказывает, как спасаются люди и животные, пострадавшие от стихии.

Лесные пожары необычайной интенсивности захватили значительную часть юга Турецкой Республики. Происшествие практически не коснулось отелей, в которых отдыхают тысячи украинских туристов, но разрушило жизни целых семей.

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Так, в поселке Манавгат (Анталия) сгорели 4 квартала. Оттуда были эвакуированы все жители, но множество домов и предприятий были разрушены. Турецкие СМИ рассказывают о 60-летней Джемиле Онер, у которой сгорели все деньги, которые она собрала на борьбу с раком.

Дом женщины полностью сгорел. Она пыталась попасть внутрь во время пожара, но спасателям удалось ее переубедить. Выяснилось, что местная жительница жила в этом доме одна последние 5 лет. 30 лет назад она потеряла мужа. Джемиле удалось поставить на ноги детей, занимаясь животноводством и получая страховку после смерти супруга. 5 лет назад у пенсионерки обнаружили рак груди. Ей удалось собрать 15 тысяч лир (около 47 тыс. грн), продав корову. Деньги Джемиле Онер спрятала в подушку, но спасти ее из огня не удалось. "Я очень расстроена. Что же мне теперь делать? У меня было две овцы, и мне пришлось просто перерезать веревку, чтобы спасти их. Надеюсь, они в порядке", — рассказала журналистам пострадавшая.

В регионе пострадало множество фермеров. Один из них — Серджан Баят — рассказывает журналистам о произошедшем и делится душераздирающими видео в своих соцсетях.

[ + – ] Сгоревшая ферма Фото: @sercanbayat7

Мужчина проживает в районе Калемлер в 18 километрах от Манавгата. По его словам, огонь охватил всю деревню в считанные минуты. Местным жителям удалось спастись и увести с собой часть животных, но около 30 коров остались в огне. "Эвакуация состоялась за 30 минут, но мы не смогли оставить животных", — рассказывает фермер. "Наши дома находятся в лесу, так что мы моментально оказались в огне. Высота пламени достигала 7-8 метров". Баят считает, что его дом еще получится восстановить, но гибель животных стала для него большим ударом: "Половина моего скота сгорела на моих глазах. Поверьте, это большая боль". В комментариях к его постам множество людей предлагают свою помощь фермеру.

[ + – ] Серджан Баят снял на видео ужасающие кадры пожара на его ферме

Фотографии того, как местные жители пытаются спасти животных, облетели соцсети. На кадрах видно но не только сельскохозяйственных животных, но и черепах — достопримечательность юга Турции.

Фото: gzt Фото: @cezmikalorifer Фото: @cezmikalorifer Фото: @cezmikalorifer

Нелегко приходится и представителем местных властей. Пользователи Инстаграм распространяют фото мэра Манавгата Шюкрю Сезена. Его поселок больше всего пострадал от огня. На снимке Сезен говорит по телефону, сидя на асфальте возле автомобиля.

"Момент, когда мэр города чувствует себя бессильным", — гласит подпись к фото.

Жертвы пожаров в Турции

На данный момент количество погибших во время пожаров в Турции достигло 4 человек — трое в Манавгате и 1 в Мармарисе.

Погибшим в Мармарисе оказался 25-летний волонтер Шахин Акдемир. Юноша работал в сфере туризма, а во время пожара на мотоцикле возил питьевую воду пожарным.

Среди жертв пожаров в Манавгате — 82-летний мужчина и два брата, причина смерти и род деятельности которых не разглашается.

Причины пожаров в Турции

Массовые пожары в туристических регионах Турецкой Республики стали предметом теории заговора в турецком сегменте Интернета. Как известно, пожары бушуют в Анталии, Бодруме, Мармарисе — самых популярных курортах, а также других городах юга страны.

Кроме туристических мест, пожары настигли такие города, как Адана, Османие, Кайсери, Мерсин, Кютахья и Мугла. Саадет Алкыш, преподаватель кафедры гражданской обороны и пожарной охраны Средиземноморского Университета, поделилась с журналистами CNN Turk своим мнением о причинах катастрофы. Эксперт считает, что на данный момент невозможно назвать причину возгорания сразу в 4 разных местах, для начала, пожар нужно потушить, а позже — создать комиссию для его расследования. Пожарные же жалуются, что причиной такого сильного возгорания стали шишки и кора дуба, которые хорошо горят и разлетаются на далекие расстояния. Также ситуацию усложняют сильный ветер и сложная топография региона — добраться до места пожара нелегко.

[ + – ] Тушение пожара в Турции Фото: gzt [ + – ] Тушение пожара в Турции Фото: gzt

Алкыш настаивает, что на данный момент не следует спекулировать теориями заговора, а сложность пожара можно объяснить природными причинами.

Украина предоставит Турции помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина направляет в Турцию два пожарных самолета ГСЧС со специально обученными экипажами. Площадь пожара составила уже 1,5 га, выяснили украинские спасатели. Также дипломаты готовы эвакуировать многочисленных украинских туристов, если их отели пострадают, но пока таких запросов не было.

Фото: ГСЧС

Как ранее рассказывал Фокус, следующим курортом, серьезно пострадавшим от пожара, стал Бодрум. Из отелей эвакуировали туристов, пострадавших нет. Пожар в Бодруме тушили 5 вертолетов и множество пожарных машин. Сильным оказался и пожар в Мармарисе, где погиб волонтер. Огонь заблокировал движение автомобилей между районами курорта, туристы оказались закрыты в своих отелях, однако, на их отдых это не повлияло.