Українські літаки вперше скинули воду на осередки пожеж у Туреччині (відео)

ДСНС відправила в Туреччину два літаки Ан-32П. Одразу після прильоту вони скинули по 8 тонн води.

У п'ятницю ввечері, 30 липня, пожежні літаки ДСНС України здійснили перші два скидання води на осередки пожежі в гірських районах Туреччини, де відбуваються лісові пожежі, повідомили в ДСНС.

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Два літаки Ан-32П скинули по 8 тонн води кожен.

Допомога турецьким пожежним надається відповідно до підписаного в лютому 2020 року Меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС України й МВС Туреччини про співпрацю в процесі попередження катастроф і надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Україна надіслала два пожежні літаки Ан-32П з групою забезпечення. Літаки входять до складу Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС.

[ + – ] Українські Ан-32П на шляху до Туреччини

"Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії", — прокоментували в ДСНС.

Дорогою в Туреччину літаки приземлилися в Одесі на аеродромі "Шкільний". Там екіпажі пройшли прикордонний та митний контроль, а також провели дозаправку літаків.

У Туреччині літаки здійснили посадку в аеропорту "Газіпаша Аланія".

Літак Ан-32П є пожежною модифікацією транспортного Ан-32. Перший політ він здійснив у 1993 році.

Від базової версії його відрізняють чотири підвісні баки для води, які попарно встановлюються по обидва боки фюзеляжу. Кожен бак вміщує 2 тонни води.

Воду можна скидати як залпом, так і послідовно. У разі залпового скиду з 30-метрової висоти за умов швидкості польоту не більше 230 км/год вода накриває ділянку 50x150 м, при цьому товщина шару води на землі становить 6 см.

Нагадаємо, масштабні пожежі в туристичних регіонах Туреччини стали предметом теорії змови в турецькому сегменті інтернету. Пожежі вирують в Анталії, Бодрумі, Мармарисі — найпопулярніших курортах, а також інших містах півдня країни.

У Манавгаті (Анталія) вигоріли цілі квартали, люди залишилися без будинків і місць роботи.