Украинские самолеты впервые сбросили воду на очаги пожаров в Турции (видео)

ГСЧС отправила в Турцию два самолета Ан-32П. Сразу после прилета они сбросили по 8 тонн воды.

В пятницу вечером, 30 июля, пожарные самолеты ГСЧС Украины осуществили первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах Турции, где происходят лесные пожары, сообщили в ГСЧС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Два самолета Ан-32П сбросили по 8 тонн воды каждый.

Помощь турецким пожарным оказывается согласно подписанному в феврале 2020 года Меморандуму о взаимопонимании между ГСЧС Украины и МВД Турции о сотрудничестве при предупреждения катастроф и чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Украина направила два пожарных самолета Ан-32П с группой обеспечения. Самолеты входят в состав Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС.

[ + – ] Украинские Ан-32П на пути в Турцию

"Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии", – прокомментировали в ГСЧС.

По пути в Турцию самолеты приземлились в Одессе на аэродроме "Школьный". Там экипажи прошли пограничный и таможенный контроль, а провели дозаправку самолетов.

В Турции самолеты совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания".

Самолет Ан-32П является пожарной модификацией транспортного Ан-32. Первый полет он совершил в 1993 году.

От базовой версии его главным образом отличают четыре подвесных бака для воды, которые попарно устанавливаются с обеих сторон фюзеляжа. Каждый бак вмещает 2 тонны воды.

Воду можно сбрасывать как залпом, так и последовательно. В случае залпового сброса с 30-метровой высоты при скорости полета не более 230 км/ч вода накрывает участок 50x150 м, при этом толщина слоя воды на земле составляет 6 см.

Напомним, масштабные пожары в туристических регионах Турции стали предметом теории заговора в турецком сегменте интернета. Пожары бушуют в Анталии, Бодруме, Мармарисе — самых популярных курортах, а также других городах юга страны.

В Манавгате (Анталия) выгорели целые кварталы, люди остались без домов и мест работы.