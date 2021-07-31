"Люди хотіли влаштувати самосуд": в Туреччині затримали підозрюваних у підпалі лісів

Пожежі в Туреччині почалися одночасно в декількох місцях, що викликає підозри стосовно їхнього походження. Ердоган долучив до розслідування розвідку.

У Туреччині правоохоронці затримали чоловіка в місті Манавгат. Його підозрюють в підпалі лісів на півдні й заході країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu, посилаючись на брифінг міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.

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"Хто став винуватцем пожежі? Всі наші установи проводять ретельне розслідування. Є також підозрювані, які взяті під варту", — говорить міністр.

[ + – ] Манавгат на карті Туреччини Фото: Google Maps

Він додав, що пожежі почалися в трьох або чотирьох місцях в Манавгат, а потім і в Кемері. Люди, які були присутні під час затримання, просили правоохоронців віддати підозрюваних їм для самосуду. Однак в поліції цього робити не стали, потрібно провести розслідування, перш ніж робити висновки про винуватість затриманих. Для роз'яснень на місце подій прибув сам міністр Чавушоглу.

Реджеп Ердоган також заявив, що для розслідування причин пожеж залучили розвідку.

"Ми ретельно розслідуємо причини пожеж. Якщо є такі зрадники, які здатні спалити власну батьківщину, вони понесуть найсуворіше покарання", — заявив президент.

На цей час відомо про понад 270 постраждалих і шістьох загиблих через масові пожежі в Туреччині.

Нагадаємо, Ердоган оголосив зоною лиха частина туристичного узбережжя через вогонь.

28 липня частина Туреччини охопили лісові пожежі. У турецькому регіоні Анталія у двох різних точках вирували лісові пожежі, які рятувальники намагалися загасити за допомогою авіації. Лісові пожежі в Туреччині знищили кілька поселень. Вогонь швидко поширюється через вітер у 50 км/г. Місцева влада проводить евакуацію населення і туристів.