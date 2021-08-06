Экологи возмущены: в Индонезии открылся "Парк юрского периода" с комодскими драконами

Активисты уверены, что толпы туристов угрожают огромным ящерицам, а местные власти утверждают, что драконы в безопасности

На индонезийском острове Комодо, где проживают комодские вараны, или драконы, открылся для туристов природный парк, который в Сети уже прозвали "Парк юрского периода". Однако экологи беспокоятся о главной приманке этого парка – гигантских ящерицах. Об этом пишет Insider.

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Комодский дракон — это самая большая из ныне существующих ящериц и самый тяжелый современный представитель чешуйчатых. Некоторые драконы могут вырастать более трех метров в длину и весить почти два центнера.

На острове сейчас обитают около 5700 этих созданий. Не смотря на свои внушительные размеры и угрожающий вид, комодские драконы не слишком опасны для людей, а вот внимание к ним туристов может им навредить.

[ + – ] Туристы на острове Комодо/Фото: Instagram bogotera

К тому же драконы начинают размножаться, только достигнув восьми лет, и откладывают всего 20 яиц. Средняя продолжительность жизни дракона – 30 лет.

Экологи и представители ЮНЕСКО уже выразили обеспокоенность тем фактом, что из исчезающего вида сделали достопримечательность. Власти Индонезии на это ответили, что поток туристов на остров ограничивать не будут, потому что "уже доказано, что они никак не влияют". Также не прекратят и строительство туристических объектов.

Название "Парк юрского периода" остров получил после того, как в Сети появилось видео комодского дракона, блокирующего проезд грузовика. Экологи сравнили индонезийский остров с островом из известного фильма про возрожденных динозавров, который, как известно, завершился катастрофой.

В июне представители ЮНЕСКО потребовали приостановить все туристические проекты, начатые в прошлом году, пока не будет проведено исследование, которое покажет, как возросший поток посетителей влияет на экосистему острова.

Напомним, Национальный парк Комодо состоит из трех основных островов и нескольких более мелких, и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был основан в 1980 году и является домом для комодских драконов и ряда других редких животных.