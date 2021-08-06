Екологи обурені: в Індонезії відкрився "Парк юрського періоду" з комодськими драконами

Активісти впевнені, що натовпи туристів загрожують величезним ящіркам, а місцева влада стверджує, що дракони в безпеці

На індонезійському острові Комодо, де проживають комодські варани, або дракони, відкрився для туристів природний парк, який у мережі вже прозвали "Парк юрського періоду". Однак екологи турбуються про головну приманку цього парку — гігантських ящірок. Про це пише Insider.

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Комодський дракон — це найбільша з нині існуючих ящірок і найважчий сучасний представник лускатих. Деякі дракони можуть виростати до більш ніж трьох метрів у довжину та важити майже два центнери.

На острові зараз мешкають близько 5700 цих створінь. Не дивлячись на свої значні розміри та загрозливий вигляд, комодські дракони не надто небезпечні для людей, а ось увага туристів до них може їм нашкодити.

[ + – ] Туристи на острові Комодо/Фото: Instagram bogotera

До того ж дракони починають розмножуватися, тільки досягнувши восьми років, і відкладають усього 20 яєць. Середня тривалість життя дракона — 30 років.

Екологи та представники ЮНЕСКО вже висловили стурбованість тим фактом, що зі зникаючого виду зробили пам'ятку. Влада Індонезії на це відповіла, що потік туристів на острів не обмежуватимуть, бо "вже доведено, що вони ніяк не впливають". Також не припинять і будівництво туристичних об'єктів.

Назва "Парк юрського періоду" острів отримав після того, як у мережі з'явилося відео комодского дракона, що блокує проїзд вантажівки. Екологи порівняли індонезійський острів із островом з відомого фільму про відроджених динозаврів, який, як відомо, завершився катастрофою.

У червні представники ЮНЕСКО закликали припинити всі туристичні проекти, розпочаті в минулому році, поки не буде проведено дослідження, яке покаже, як збільшений потік відвідувачів впливає на екосистему острова.

Нагадаємо, Національний парк Комодо складається з трьох основних островів і декількох дрібніших і є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він був заснований у 1980 році та є домом для комодских драконів і низки інших рідкісних тварин.