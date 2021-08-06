"Ты не ты, когда голоден": Snickers после волны критики удалил гомофобную рекламу (видео)

В 20-секундном ролике одетый во все розовое блогер превращается в более "мужественную" версию себя после того, как съест мороженое этого производителя.

Компания Snickers, выпускающая шоколадные батончики, запустила в Испании скандальную телевизионную рекламу, в которой популярный испанский блогер Алесси Гибаджа превращается в бородатого мужчину, откусив мороженное от этого производителя. 20-секундный ролик раскритиковали за гомофобию, а Snickers уже сообщила о его удалении.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает BBC.

В ролике показано, как блогер в баре на пляже с другом просит официанта принести "сексуальный апельсиновый сок с витаминами А, В и С". В ответ работник заведения предлагает ему мороженое Snickers. Попробовав лакомство блогер превращается в бородатого мужчину с низким голосом. Далее в рекламе следует классический для реклам этого производителя прием — друг блогера спрашивает:"Лучше?", на что Гибаджа отвечает "Лучше". В финале ролика появляется лозунг "Ты не ты, когда голоден".

В свою очередь Государственная федерация лесбиянок, гее и бисексуалов Испании в Twitter раскритиковала видео.

"Стыдно и обидно, что есть компании, которые продолжают поддерживать стереотипы и пропагандируют гомофобию", — заявили представители организации.

Похожее мнение в соцсети высказала и министр равенства Испании Ирен Монтеро, задавшись вопросом: "Интересно, кому может показаться хорошей идеей использовать гомофобию как бизнес-стратегию".

Уже в четверг, 5 августа, компания Snickers Spain объявила об удалении рекламы с телеканалов Испании.

"Бренд воспринимает право на равенство и инклюзивность очень серьезно (…) Цель конкретно этой кампании была в том, чтобы по-дружески и непринужденно показать, что голод может изменить ваш характер. У нас не было никакого намерения стигматизировать или оскорбить любого человека или группу. Мы выражаем сожаление из-за недоразумения и, чтобы избежать распространения сообщения, которое может быть неверно истолковано, мы немедленно удалим (рекламную) кампанию", — заверил производитель.

Тем временем в Украине ранее в этом году появились гомофобные биллборды, целью которых было предотвратить возникновение лесных пожаров. Первый такой плакат сначала был замечен в Днепропетровской области — он содержал надпись "Поджигатели травы", которая была размещена возле изображения двух обнимающихся мужчин.

Через некоторое время подобная "социальная реклама" появилась и в Полтаве.