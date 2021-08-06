"Ти не ти, коли голодний": Snickers після хвилі критики видалив гомофобну рекламу (відео)

У 20-секундному ролику одягнений у все рожеве блогер перетворюється на більш "мужню" версію себе після того, як з'їсть морозиво цього виробника.

Компанія Snickers, що випускає шоколадні батончики, запустила в Іспанії скандальну телевізійну рекламу, у якій популярний іспанський блогер Алессі Гібаджа перетворюється на бородатого чоловіка, відкусивши морозиво від цього виробника. 20-секундний ролик розкритикували за гомофобію, а Snickers уже повідомила про його видалення.

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Про це повідомляє BBC.

У ролику показано, як блогер у барі на пляжі з другом просить офіціанта принести "сексуальний апельсиновий сік з вітамінами А, В і С". У відповідь працівник закладу пропонує йому морозиво Snickers. Спробувавши ласощі, блогер перетворюється на бородатого чоловіка з низьким голосом. Далі в рекламі йде класичний для реклам цього виробника прийом — друг блогера запитує: "Краще?" — на що Гібаджа відповідає: "Краще". У фіналі ролика з'являється гасло "Ти не ти, коли голодний".

У свою чергу Державна федерація лесбійок, геїв і бісексуалів Іспанії в Twitter розкритикувала відео.

"Соромно та прикро, що є компанії, які продовжують підтримувати стереотипи та пропагують гомофобію", — заявили представники організації.

Схожу думку в соцмережі висловила й міністерка рівності Іспанії Ірен Монтеро, поставивши питання: "Цікаво, кому може здатися гарною ідеєю використовувати гомофобію як бізнес-стратегію".

Уже в четвер, 5 серпня, компанія Snickers Spain оголосила про видалення реклами з телеканалів Іспанії.

"Бренд сприймає право на рівність і інклюзивність дуже серйозно (…) Мета конкретно цієї кампанії була в тому, щоб по-дружньому та невимушено показати, що голод може змінити ваш характер. У нас не було жодного наміру стигматизувати або образити будь-яку людину або групу. ми висловлюємо співчуття через непорозуміння і, щоб уникнути поширення повідомлення, яке може бути невірно витлумачене, ми негайно видалимо (рекламну) кампанію", — запевнив виробник.

Тим часом в Україні раніше цього року з'явилися гомофобні білборди, метою яких було запобігти виникненню лісових пожеж. Перший такий плакат спочатку був помічений у Дніпропетровській області — він містив напис "Палії трави", яка була розміщена біля зображення двох чоловіків, які обіймаються.

Через деякий час подібна "соціальна реклама" з'явилася і в Полтаві.