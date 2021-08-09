Спустя 17 месяцев: стадо слонов, сбежавших из китайского заповедника, наконец, отправилось домой

15 азиатских слонов прошли почти пятьсот километров, разорили несколько полей, ограбили магазины и нанесли ущерб на миллион долларов

Стадо бродячих слонов, который вырвались из заповедника Сишуанбаньна Дай на юге Китая еще полтора года назад, в апреле 2020 года, наконец не спеша отправилось домой. Об этом пишет Daily Mail.

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За путешествием слонов следил весь мир, а сами они буквально каждый день совершали что-то достойное первых полос газет. За время прогулки в стаде появились двое малышей, также, слоны нанесли ущерб на миллион долларов, разгромили несколько магазинов, разорили поля и терроризировали всю округу.

Они прошли более пятисот километров, пересекая при этом оживленные шоссе и ночуя в городах и деревнях. В одном случае они сумели открыть хоботами водопроводный кран и выстроились во дворе в очередь за водой.

[ + – ] Слоны на водопое Фото: Xinhua

За их вояжем наблюдали 400 сотрудников служб экстренной помощи на 120 автомобилях и целая армада дронов.

Стадо слонов успело дойти до города Куньмина, а потом они повернули на юг и теперь неспешно возвращаются в родной заповедник.

[ + – ] Слоны пересекают реку Фото: Xinhua

Ученым так и не удалось выяснить, что заставило их отправиться в путешествие, преодолевать препятствия, нередко голодать и страдать от жажды.

Слоны — матриархальные животные и обычно следуют за самой старой и мудрой самкой. Но после полового созревания самцы уходят от стада и путешествуют в одиночку или с другими слонами того же пола, встречаясь с самками только ради спаривания.

Чэнь Миньен, профессор Юньнаньского университета, предположила, что матриарх стада, возможно, "сбила с толку всю группу", возможно, потому, что ей "не хватило опыта".

Изначально в стаде было 13 самок и трое самцов, позже от стада отделились три самки и родились двое слонят.

[ + – ] Слоны у поля Фото: Xinhua

Стадо не следовало фиксированному маршруту, и ученые предположили, что это не была целенаправленная миграция, а именно прогулка. Местные власти пытались направлять слонов, блокируя дороги грузовиками и разбрасывая фрукты. Всего, к слову, на заманивание слонов обратно в заповедник ушло 18 тонн лакомств.

Китай — одна из немногих стран в мире, где популяция слонов растет благодаря усилиям по сохранению и борьбе с браконьерством: их количество в провинции Юньнань увеличилось со 193 в 1990-х годах до 300 сегодня.

Но последствия вырубки лесов и урбанизации привели к сокращению среды обитания, и эксперты полагают, что это стадо отправилось на поиски более комфортного леса с большим количеством еды.

Слоны эмоционально ближе к людям, чем другие млекопитающие. Они радуются рождению слонят, печалятся о смерти члена стада, а на незнакомой территории испытывают тревогу.