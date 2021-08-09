Через 17 місяців: стадо слонів, які втекли з китайського заповідника, нарешті, вирушили додому

15 азіатських слонів пройшли майже п'ятсот кілометрів, розорили кілька полів, пограбували магазини і завдали шкоди на мільйон доларів.

Стадо бродячих слонів, які вирвалися із заповідника Сішуанбаньна Дай на півдні Китаю ще півтора роки тому, в квітні 2020 року, нарешті не поспішаючи вирушили додому. Про це пише Daily Mail.

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За подорожжю слонів стежив увесь світ, а самі вони буквально щодня здійснювали щось гідне перших шпальт газет. За час прогулянки в стаді з'явилися двоє малюків, також, слони завдали збитків на мільйон доларів, розгромили кілька магазинів, розорили поля і тероризували всю округу.

Вони пройшли понад п'ятсот кілометрів, перетинаючи при цьому жваві шосе і ночуючи в містах і селах. В одному випадку вони зуміли відкрити хоботами водопровідний кран і вишикувалися у дворі в чергу за водою.

[ + – ] Слони на водопої Фото: Xinhua

За їхнім вояжем спостерігали 400 співробітників служб екстреної допомоги на 120 автомобілях і ціла армада дронів.

Стадо слонів встигло дійти до міста Куньмін, а потім вони повернули на південь і тепер неспішно повертаються до рідного заповідника.

[ + – ] Слони перетинають річку Фото: Xinhua

Ученим так і не вдалося з'ясувати, що змусило їх вирушити в подорож, долати перешкоди, нерідко голодувати і страждати від спраги.

Слони — матріархальні тварини і зазвичай йдуть за найстарішою і мудрою самкою. Але після статевого дозрівання самці йдуть від стада і подорожують поодинці або з іншими слонами тієї ж статі, зустрічаючись із самками тільки заради спарювання.

Чень Міньен, професорка Юньнаньского університету, припустила, що матріарх стада, можливо, "збила з пантелику всю групу", можливо, тому, що їй "не вистачило досвіду".

Спочатку в стаді було 13 самок і троє самців, пізніше від стада відділилися три самки і народилися двоє слоненят.

[ + – ] Слони в полі Фото: Xinhua

Стадо не йшло по фіксованому маршруту, і вчені припустили, що це не була цілеспрямована міграція, а саме прогулянка. Місцева влада намагалася спрямовувати слонів, блокуючи дороги вантажівками і розкидаючи фрукти. Усього, до речі, на заманювання слонів назад у заповідник витратили 18 тонн ласощів.

Китай — одна з небагатьох країн у світі, де популяція слонів зростає завдяки зусиллям зі збереження та боротьбі з браконьєрством: їхня кількість в провінції Юньнань збільшилася зі 193 у 1990-х роках до 300 сьогодні.

Але наслідки вирубки лісів та урбанізації призвели до скорочення життєвого середовища, й експерти вважають, що це стадо вирушило на пошуки більш комфортного лісу з великою кількістю їжі.

Слони емоційно ближчі до людей, ніж інші ссавці. Вони радіють народженню слоненят, засмучуються через смерть члена стада, а на незнайомій території відчувають тривогу.