Во Франции беженец из Руанды убил священника, который его приютил

Таким образом нелегал решил отомстить государству за лишение его вида на жительство. До этого мужчина с этой же целью поджог храм.

Руандийский беженец явился с повинной за убийство католического священника во Франции. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщило издание BFMTV.

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Тело 60-летнего священника было найдено в городке Сен-Лоран-сюр-Севр, в его собственной комнате на территории общины монфортианцев, где беженца приютили.

СМИ отмечает, что беженец причастен к поджогу собора в Нанте в 2020 году, до этого суд уже признал его виновным в совершении этого преступления. В соборе мужчина на добровольной основе помогал священникам, а свои действия объяснил желанием отомстить за то, что Франция отняла у него вид на жительство. Уведомление о необходимости покинуть страну он получил еще в 2019 году, но до сих пор так этого и не сделал, поскольку находился под судебным контролем по делу о поджоге.

Из-за тогдашнего пожара погибли витражи и старинный орган, также были безвозвратно утеряны несколько реликвий истории Нанта. Речь идет о Соборе Святых Петра и Павла, который заложили еще в 1434 году и который строили в течение 457 лет. Это одна из крупнейших готических церквей в Бретани и всей Франции.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен после известия об убийстве заявил, что выехал на место трагедии.

"Выражаю полную поддержку всем католикам нашей страны после убийства священника в Ванде. Я направляюсь туда", — написал он.

Напомним, что пожар храма в Нанте произошел в июле 2020 года. Собор святых Петра и Павла горит уже не в первый раз. В январе 1972 года после проведенных работ на крыше сгорела кровля собора. Тогда церковь закрывали на три года на реставрацию.

15 апреля 2019 года парижский Нотр-Дам де Пари также охватил огонь. В результате пожара в соборе рухнул шпиль и обвалилась крыша.