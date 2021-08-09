У Франції біженець із Руанди вбив священика, який його прихистив

Так нелегал вирішив помститися державі за позбавлення його виду на проживання. До цього чоловік із цією ж метою підпалив храм.

Руандійський біженець з'явився з повинною за вбивство католицького священика у Франції. Про це в понеділок, 9 серпня, повідомило видання BFMTV.

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Тіло 60-річного священика було знайдене в містечку Сен-Лоран-сюр-Севр, у його власній кімнаті на території громади монфортіанців, де біженця прихистили.

ЗМІ зазначає, що біженець причетний до підпалу собору в Нанті в 2020 році, до цього суд уже визнав його винним у скоєнні цього злочину. У соборі чоловік на добровільних засадах допомагав священикам, а свої дії пояснив бажанням помститися за те, що Франція забрала в нього посвідку на проживання. Повідомлення про необхідність покинути країну він отримав ще в 2019 році, але досі так цього і не зробив, оскільки перебував під судовим контролем у справі про підпал.

Через тодішню пожежу загинули вітражі та старовинний орган, також були безповоротно втрачені кілька реліквій історії Нанта. Йдеться про Собор Святих Петра і Павла, який заклали ще в 1434 році і який будували протягом 457 років. Це одна з найбільших готичних церков у Бретані та всій Франції.

Міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманен після звістки про вбивство заявив, що виїхав на місце трагедії.

"Висловлюю повну підтримку всім католикам нашої країни після вбивства священика у Ванді. Я прямую туди", — написав він.

Нагадаємо, що пожежа храму в Нанті сталася в липні 2020 року. Собор святих Петра і Павла горить вже не вперше. У січні 1972 року після проведених робіт на даху згоріла покрівля собору. Тоді церкву закривали на три роки на реставрацію.

15 квітня 2019 року паризький Нотр-Дам де Парі також охопив вогонь. Унаслідок пожежі в соборі звалився шпиль та обвалився дах.