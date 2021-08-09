Папе Римскому прислали конверт с тремя пулями и письмом с угрозами

Пугающее послание нашли в Милане, в сортировочном центре почтового отделения

В Италии Папе Римскому Франциску прислали пугающее письмо. В конверте лежали три пули и письмо с угрозами. Письмо обнаружили в сортировочном центре Пескьера-Борромео в Милане. Об этом пишет Milano Corriere.

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Кроме этого, неизвестный отправитель вложил в послание листок с информацией о финансовых операциях в Ватикане. Полиция уже сообщила, что письмо написали от руки трудночитаемым почерком. Адрес на конверте гласил: "Папе Римскому — Ватикан – Площадь Святого Петра- Рим", также была наклеена французская марка.

Пули успели идентифицировать: это три патрона типа Флобера калибром девять миллиметров.

Письмо было изъято карабинерами, которые вместе с коллегами из следственного отдела Милана ведут расследование под руководством дежурного прокурора Милана, заместителя прокурора Алессандры Черрети.

По последним данным, отправителя уже нашли, но имя его пока не сообщается.

27 июля сообщалось, что итальянский кардинал Анджело Беччу (Angelo Becciu) предстал перед трибуналом Святого Престола по делу о мошенничестве и растратах на сумму 412 миллионов долларов. 73-летний священнослужитель ранее был приближенным Папы Римского, но понтифик уволил его после сообщений о причастности к финансовым махинациям.