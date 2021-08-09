Папі Римському надіслали конверт із трьома кулями і листом із погрозами

Страшне послання знайшли в Мілані, в сортувальному центрі поштового відділення.

В Італії Папі Римському Франциску надіслали лист, що лякає. У конверті лежали три кулі та лист із погрозами. Лист знайшли в сортувальному центрі Песк'єра-Борромео в Мілані. Про це пише Milano Corriere.

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Крім цього, невідомий відправник вклав у послання листок з інформацією про фінансові операції у Ватикані. Поліція вже повідомила, що лист написали від руки почерком, який важко читається. Адреса на конверті свідчила: "Папі Римському — Ватикан — Площа Святого Петра — Рим", також була наклеєна французька марка.

Кулі встигли ідентифікувати: це три патрони типу Флобера калібром дев'ять міліметрів.

Лист був вилучений карабінерами, які разом із колегами зі слідчого відділку Мілана ведуть розслідування під керівництвом чергового прокурора Мілана, заступника прокурора Алессандри Черрети.

За останніми даними, відправника вже знайшли, але ім'я його поки не повідомляється.

27 липня повідомлялося, що італійський кардинал Анджело Беччу (Angelo Becciu) постав перед трибуналом Святого Престолу у справі про шахрайство і розтрати на суму 412 мільйонів доларів. 73-річний священнослужитель раніше був наближеним Папи Римського, але понтифік звільнив його після повідомлення про причетність до фінансових махінацій.