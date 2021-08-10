В Японии тайфун унес в море скульптуру за три миллиона долларов (видео)

Скульптура под названием "Желтая тыква", созданная дизайнером Яеи Кусама, украшала пирс города Наосима на юго-западе страны с 1994 года.

Знаменитая скульптура тыквы, стоявшая с 1994 года на пирсе городе Наосима в Японии, не выдержала напора стихии и была унесена в океан тайфуном. Об этом пишет Artnet.

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Скульптура тыквы была подарена городу известным дизайнером Яоем Кусамой и с 1994 года являлась одной из главных достопримечательностей Наосимы.

Городу тыква досталась бесплатно, но аналогичные скульптуры Кусамы продавались на аукционах за несколько миллионов долларов. Так, в 2009 году одна из них ушла за 3,7 миллионов на аукционе Christie"s, а в 2013 на Sotheby"s в Гонконге тыкву Кусамы продали за два миллиона долларов.

Ту тыкву, что унесло в океан тайфуном, сейчас отдали на восстановление – ее волнами разбило о камни.

[ + – ] Еще целая тыква на пирсе Наосимы

Ранее ее убирали с пирса, когда синоптики прогнозировали тайфун и сильные волны, но в этот раз, видимо, городские власти предположили, что тыква устоит. Как видно, их надежды не оправдались.

[ + – ] Работники уносят тыкву с пирса перед тайфуном

Остров Наосима на котором расположен одноименный город, известен, как "остров искусства" из-за многочисленных музеев и выставок, а также произведений искусства, разбросанных по всему острову.

С 2010 года Наосима является одной из четырнадцати локаций (двенадцать островов и два приморских города), где проводится международный фестиваль современного искусства Триеннале Сетоути.