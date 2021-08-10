У Японії тайфун забрав у море скульптуру за три мільйони доларів (відео)

Скульптура під назвою "Жовтий гарбуз", створена дизайнеркою Яйої Кусамою, прикрашала пірс міста Наошіма на південному заході країни з 1994 року.

Знаменита скульптура гарбуза, яка стояла з 1994 року на пірсі місті Наошіма в Японії, не витримала натиску стихії та була віднесена в океан тайфуном. Про це пише Artnet.

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Скульптура гарбуза була подарована місту відомою дизайнеркою Яйої Кусамою і з 1994 року була однією з головних визначних пам'яток Наошіми.

Місту гарбуз дістався безкоштовно, але аналогічні скульптури Кусами продавалися на аукціонах за кілька мільйонів доларів. Так, у 2009 році одна з них пішла за 3,7 мільйона на аукціоні Christie's, а в 2013 на Sotheby's у Гонконзі гарбуз Кусами продали за два мільйони доларів.

Той гарбуз, який тайфун забрав в океан, зараз віддали на відновлення — його хвилями розбило об каміння.

[ + – ] Ще цілий гарбуз на пірсі Наошіми

Раніше її прибирали з пірсу, коли синоптики прогнозували тайфун і сильні хвилі, але цього разу, мабуть, міська влада припустила, що гарбуз встоїть. Як видно, її надії не виправдалися.

[ + – ] Працівники несуть гарбуз із пірсу перед тайфуном

Острів Наошіма, на якому розташоване однойменне місто, відомий як "острів мистецтва" через численні музеї та виставки, а також твори мистецтва, розкидані по всьому острову.

Із 2010 року Наошіма є однією з чотирнадцяти локацій (дванадцять островів і два приморських міста), де проводиться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Трієнале Сетоуті.