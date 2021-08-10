У Японії тайфун забрав у море скульптуру за три мільйони доларів (відео)
Скульптура під назвою "Жовтий гарбуз", створена дизайнеркою Яйої Кусамою, прикрашала пірс міста Наошіма на південному заході країни з 1994 року.
Знаменита скульптура гарбуза, яка стояла з 1994 року на пірсі місті Наошіма в Японії, не витримала натиску стихії та була віднесена в океан тайфуном. Про це пише Artnet.
Скульптура гарбуза була подарована місту відомою дизайнеркою Яйої Кусамою і з 1994 року була однією з головних визначних пам'яток Наошіми.
Місту гарбуз дістався безкоштовно, але аналогічні скульптури Кусами продавалися на аукціонах за кілька мільйонів доларів. Так, у 2009 році одна з них пішла за 3,7 мільйона на аукціоні Christie's, а в 2013 на Sotheby's у Гонконзі гарбуз Кусами продали за два мільйони доларів.
Той гарбуз, який тайфун забрав в океан, зараз віддали на відновлення — його хвилями розбило об каміння.
Раніше її прибирали з пірсу, коли синоптики прогнозували тайфун і сильні хвилі, але цього разу, мабуть, міська влада припустила, що гарбуз встоїть. Як видно, її надії не виправдалися.
Острів Наошіма, на якому розташоване однойменне місто, відомий як "острів мистецтва" через численні музеї та виставки, а також твори мистецтва, розкидані по всьому острову.
Із 2010 року Наошіма є однією з чотирнадцяти локацій (дванадцять островів і два приморських міста), де проводиться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Трієнале Сетоуті.