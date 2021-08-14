Танцующий и без маски. После вечеринки в честь Обамы зафиксирована вспышка COVID-19

После празднования дня рождения экс-президента США число новых случаев заражения коронавирусом на острове Мартас-Винъярд достигло максимума с апреля.

С момента празднования 60-летия экс-президента Барака Обамы в субботу, 7 августа 74 человека на острове Мартас-Винъярд заболели коронавирусом, это больше, чем за любую неделю с апреля 2021 года, пишет Daily Mail.

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Вместе с тем, представители американского Минздрава говорят, что еще рано говорить о том, способствовали ли сотни гостей, собравшихся на вечеринку без масок, увеличению числа случаев заболевания.

"В настоящее время нам неизвестно ни о каких случаях, связанных с вечеринкой Обамы. Еще слишком рано, и единственный способ узнать об этом – всестороннее отслеживание контактов", – заявили агент здравоохранения Тисбери и представитель совета здравоохранения Маура Вэлли.

Издание сообщает, что на праздновании дня рождения Обамы присутствовали сотни гостей. Они прилетали со всей страны и танцевали, ели и пили всю ночь напролет в поместье экс-президента в Эдгартауне.

[ + – ] Вечеринка в честь Обамы

Экс-президент настаивает на том, что перед вечеринкой был нанят специальный "координатор по коронавирусу", участники должны были пройти тесты и представить свои результаты, чтобы попасть на территорию комплекса.

При этом, самого Обаму удалось заснять на видео танцующим без маски.

[ + – ] Видео с Бараком Обамой

Напомним, в июне президента Бразилии Жаир Болсонару приговорили к штрафу за участие в массовом мероприятии без маски.

Также мы писали, что в марте лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко без маски устроила встречу со своими сторонниками.

А в 2020 году президент Чили Себастьян Пиньера был оштрафован на 3500 долларов за селфи без маски.