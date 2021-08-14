Танцюючий і без маски. Після вечірки на честь Обами зафіксовано спалах COVID-19

Після святкування дня народження екс-президента США число нових випадків зараження коронавірусів на острові Мартас-Він'ярд досягло максимуму з квітня.

З моменту святкування 60-річчя екс-президента Барака Обами в суботу, 7 серпня 74 людини на острові Мартас-Він'ярд захворіли коронавірусом, це більше, ніж за будь-який тиждень з квітня 2021 року, пише Daily Mail.

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Разом з тим, представники американського МОЗ кажуть, що ще рано говорити про те, чи сприяли сотні гостей, присутніх на вечірці без масок, збільшенню числа випадків захворювання.

"В даний час нам невідомо ні про які випадки, пов'язані з вечіркою Обами. Ще занадто рано, і єдиний спосіб дізнатися про це — всебічне відстеження контактів", — заявили агент охорони здоров'я Тісбері і представник ради охорони здоров'я Маура Веллі.

Видання повідомляє, що на святкуванні дня народження Обами були присутні сотні гостей. Вони прилітали з усієї країни і танцювали, їли і пили всю ніч безперервно в маєтку екс-президента в Едгартауні.

[ + – ] Вечірка на честь Обами

Екс-президент наполягає на тому, що перед вечіркою був найнятий спеціальний "координатор по коронавірусу", учасники повинні були пройти тести і представити свої результати, щоб потрапити на територію комплексу.

При цьому, самого Обаму вдалося зняти на відео танцюючим без маски.

[ + – ] Відео з Бараком Обамою

Нагадаємо, в червні президента Бразилії Жаір Болсонару засудили до штрафу за участь в масовому заході без маски.

Також ми писали, що в березні лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко без маски влаштувала зустріч зі своїми прихильниками.

А в 2020 році президент Чилі Себастьян Піньєра був оштрафований на 3500 доларів за селфі без маски.