В Японии умер "отец судоку" Маки Кадзи

Японское издательство Nikoli начало публиковать судоку в 1980-х годах на страницах своего журнала, что принесло ему мировую известность

В Японии в возрасте 69 лет скончался "отец судоку" Маки Кадзи. Сообщается, что 69-летний популяризатор всемирно известной головоломки умер от рака желчных протоков. Об этом пишет Nikoli.

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"Господин Кадзи был известен как "отец судоку" и почитаем любителями головоломок по всему миру", — говорится в сообщении компании Nikoli. Маки был главой издательства Nikoli и именно здесь с 1980-х начали публиковать судоку на страницах журналов.

Головоломка с числами ("Латинский квадрат") была придумана швейцарским математиком Леонардом Эйлером в 18 веке. Современная ее версия появилась в США в 1979 году в журнале "Dell Crossword Puzzles".

Однако Кадзи был одним из самых активных популяризаторов головоломки. Считается также, что именно он придумал название "судоку", сокращение от японской фразы, означающей "каждое число используется один раз" (suuji wa dokushin ni kagiru).