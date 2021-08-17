У Японії помер "батько судоку" Макі Кадзі

Японське видавництво Nikoli почало публікувати судоку в 1980-х роках на сторінках свого журналу, що принесло йому світову популярність

В Японії у віці 69 років помер "батько судоку" Макі Кадзі. Повідомляється, що 69-річний популяризатор всесвітньо відомої головоломки помер від раку жовчних проток. Про це пише Nikoli.

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"Пан Кадзі був відомий як "батько судоку" і шанований любителями головоломок по всьому світу", — йдеться в повідомленні компанії Nikoli. Макі був главою видавництва Nikoli, і саме тут з 1980-х почали публікувати судоку на сторінках журналів.

Головоломка з числами ("Латинський квадрат") була придумана швейцарським математиком Леонардом Ейлером в 18 столітті. Сучасна її версія з'явилася в США в 1979 році в журналі "Dell Crossword Puzzles".

Однак Кадзі був одним з найактивніших популяризаторів головоломки. Вважається також, що саме він придумав назву "судоку", скорочення від японської фрази, що означає "кожне число використовується один раз" (suuji wa dokushin ni kagiru).