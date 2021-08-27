Из-за смертей и переработок: в Китае признали незаконной систему работы "996"

Впервые примененная на рекламном сайте, систему работы с "9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю" подхватили Huawei и Alibaba Group.

Верховный суд КНР и Министерство трудовых ресурсов Китая дали определение рабочему формату "996" и признали его незаконным. Об этом пишет издание Reuters.

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В четверг ими было опубликованы основные принципы определения сверхурочной работы. В заявлении говорится о трудовых нарушениях и необоснованной сверхурочной работе под названием "996"— с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю. В качестве примера были приведены 10 случаев, когда сотрудников заставляли работать сверхурочно, тем самым подвергая их опасности. В частности говорилось о случаях принуждения руководством ИТ фирм своих работников к подписанию отказа оплаты сверхурочных. В другом случае упоминался сотрудник СМИ, который умер от сердечного приступа в результате систематической переработки.

Что такое система "996"?

Следует отметить, что работа в Китае по системе "996" достаточно популярна и в отдельных случаях даже считается делом "чести", особенно в среде персонала технологических компаний. Впервые практику сверхурочных в формате "996" применила рекламный сайт 58.com. Вскоре ее подхватили множество китайских компаний, среди которых Huawei и Alibaba Group. "Работать 996 — огромное счастье. Если вы хотите прийти в Alibaba, вы должны быть готовы работать по 12 часов в день. Иначе зачем вообще сюда приходить?" — цитирует издание Bloomberg основателя Alibaba Джека Ма.

В 2019 году в Китае стали критиковать систему "996". Администрация Си Цзиньпина начала кампанию по урегулированию ситуации и ограничению растущего влияния крупнейших корпораций страны. В результате несколько компаний, обвиняемых в жестком отношении с сотрудниками, отказались от формата "996". К примеру, в прошлом месяце компания ByteDance, владеющая TikTok, официально объявила об отказе от сверхурочной работы на выходных.

Примером того, что работники относятся к своим профессиональным обязанностям, как к особой социальной миссии может послужить и опыт японцев, также славящихся работой на износ. Слово "кароси" означает смерть от слишком длительной и интенсивной работы. Сюда относятся и нередкие самоубийства.

Напомним, исследователи выяснили, в каких странах мира люди спять дольше всего. Оказалось, что в среднем человек проводит в постели 7 часов 12 минут. При этом мужчины "выключаются" на 20 минут меньше женщин и чаще ворочаются во сне.