Через смерті і перепрацювання: в Китаї визнали незаконною систему роботи "996"

Вперше застосована на рекламному сайті, систему роботи з "9 ранку до 9 вечора 6 днів на тиждень" підхопили Huawei і Alibaba Group.

Верховний суд КНР і Міністерство трудових ресурсів Китаю дали визначення робочого формату "996" і визнали його незаконним. Про це пише видання Reuters.

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У четвер ними було опубліковано основні принципи визначення понаднормової роботи. У заяві йдеться про трудові порушення і необґрунтовану понаднормову роботу під назвою "996" — з 9:00 до 21:00 шість днів на тиждень. Як приклад, було наведено 10 випадків, коли співробітників змушували працювати понаднормово, тим самим наражаючи їх на небезпеку. Зокрема йшлося про випадки примусу керівництвом ІТ фірм своїх працівників до підписання відмови оплати понаднормових. В іншому випадку згадувався співробітник ЗМІ, який помер від серцевого нападу в результаті систематичного перепрацювання.

Що таке система "996"?

Слід зазначити, що робота в Китаї за системою "996" досить популярна і в окремих випадках навіть вважається справою "честі", особливо в середовищі персоналу технологічних компаній. Вперше практику понаднормових у форматі "996" застосував рекламний сайт 58.com. Незабаром її підхопили безліч китайських компаній, серед яких Huawei і Alibaba Group. "Працювати 996 — величезне щастя. Якщо ви хочете прийти в Alibaba, ви повинні бути готові працювати по 12 годин на день. Інакше навіщо взагалі сюди приходити?" — цитує видання Bloomberg засновника Alibaba Джека Ма.

У 2019 року в Китаї стали критикувати систему "996". Адміністрація Сі Цзіньпіна розпочала кампанію з врегулювання ситуації та обмеження зростаючого впливу найбільших корпорацій країни. В результаті кілька компаній, обвинувачених у жорсткому ставленні з співробітниками, відмовилися від формату "996". Наприклад, минулого місяця компанія ByteDance, що володіє TikTok, офіційно оголосила про відмову від понаднормової роботи на вихідних.

Прикладом того, що працівники ставляться до своїх професійних обов'язків як до особливої соціальної місії, може послужити і досвід японців, які також славляться роботою до зносу. Слово "кароса" означає смерть від занадто тривалої та інтенсивної роботи. Сюди відносяться і часті самогубства.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, в яких країнах світу люди сплять довше за все. Виявилося, що в середньому людина проводить у ліжку 7 годин 12 хвилин. При цьому чоловіки "вимикаються" на 20 хвилин менше, ніж жінки, і частіше перевертаються уві сні.