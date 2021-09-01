Эффективность 25%: Johnson & Johnson объявил о провале испытаний вакцины от ВИЧ

Эффективной может считаться только та вакцина, которая достигла отметки в 50% при клинических испытаниях.

Компания Johnson & Johnson объявила о провальном испытании вакцины против ВИЧ, которые проходили в странах Африки. Об этом пишет тематическое издание Science.

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Клиническое испытание вакцины против ВИЧ началось в 2017 году под кодовым названием Imbokodo. Проект охватил 2600 женщин из Замбии, Южно-Африканской Республики, Мозамбика, Малави и Зимбабве.

По данным компании, в группе женщин, получивших вакцину от ВИЧ, заразились вирусом 51 пациентка. В группе плацебо инфекцию выявили у 63 участниц испытаний.

Johnson & Johnson по итогам клинических испытаний в странах Африки сообщила об эффективности в 25,2% аденовирусной вакцины, состоящей из четырех доз — двух инъекций аденовирусных векторов и двух бустеров с поверхностными белками вируса. Эффективной вакциной, как напоминают разработчики, может считаться лишь та, которая смогла достигнуть отметки в 50%.

"Каждое неудавшееся испытание нам что-то рассказывает. В отличие от других, исследование выявило проблески эффективности, которые могут выявить защитные иммунные реакции и позволить исследователям разработать лучшую вакцину для будущего", — заявила Гленда Грей, которая возглавляет Южноафриканский совет по медицинским исследованиям.

Несмотря на провал проекта Imbokodo, охватывавший страны Африки, в Европе и Америке продолжается другое исследование под кодовым названием Mosaico, в ходе которого эксперты изучают эффективность вакцин против ВИЧ среди трансгендеров и гомосексуалистов.

Ранее Фокус рассказывал, что первая вакцина от ВИЧ оказалась бесполезной. Национальные институты здравоохранения США исследовали вакцину HVTN 702 в Южной Африке, а в эксперименте брали участие более пяти тысяч человек. Исследование показало, что вакцина не предотвращала заражение ВИЧ.

Также Фокус сообщал, что ученые зафиксировали первый случай выздоровления от СПИДа. С того момента как ВИЧ был обнаружен в его организме до исчезновения прошло 24 года, а в ходе спонтанного анализа ученые установили, что пациент выздоровел от СПИДа без специфического лечения.