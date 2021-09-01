Ефективність 25%: Johnson & Johnson оголосила про провал випробувань вакцини від ВІЛ

Ефективною може вважатися тільки та вакцина, яка досягла позначки в 50% при клінічних випробуваннях.

Компанія Johnson & Johnson оголосила про провальне випробування вакцини проти ВІЛ, які проходили в країнах Африки. Про це пише тематичне видання Science.

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Клінічне випробування вакцини проти ВІЛ почалося у 2017 році під кодовою назвою Imbokodo. Проект охопив 2600 жінок із Замбії, Південно-Африканської Республіки, Мозамбіку, Малаві і Зімбабве.

За даними компанії, у групі жінок, які отримали вакцину від ВІЛ, заразилася вірусом 51 пацієнтка. У групі плацебо інфекцію виявили в 63 учасниць випробувань.

Johnson & Johnson за підсумками клінічних випробувань у країнах Африки повідомила про ефективність у 25,2% аденовірусної вакцини, що складається із чотирьох доз — двох ін'єкцій аденовірусних векторів і двох бустерів з поверхневими білками вірусу. Ефективною вакциною, як нагадують розробники, може вважатися лише та, яка змогла досягти позначки в 50%.

"Кожне невдале випробування нам щось розповідає. На відміну від інших, дослідження виявило проблиски ефективності, які можуть виявити захисні імунні реакції і дозволити дослідникам розробити кращу вакцину для майбутнього", — заявила Гленда Грей, яка очолює Південноафриканську раду з медичних досліджень.

Незважаючи на провал проекту Imbokodo, який охоплював країни Африки, у Європі та Америці триває інше дослідження під кодовою назвою Mosaico, у ході якого експерти вивчають ефективність вакцин проти ВІЛ серед трансгендерів і гомосексуалістів.

Раніше Фокус розповідав, що перша вакцина від ВІЛ виявилася марною. Національні інститути охорони здоров'я США досліджували вакцину HVTN 702 в Південній Африці, а в експерименті брали участь понад п'ять тисяч чоловік. Дослідження показало, що вакцина не запобігала зараженню ВІЛ.

Також Фокус повідомляв, що вчені зафіксували перший випадок одужання від СНІДу. З того моменту, як ВІЛ був виявлений у його організмі до зникнення, пройшло 24 роки, а в ході спонтанного аналізу вчені встановили, що пацієнт одужав від СНІДу без специфічного лікування.