Лидер компартии РФ назвал Иисуса Христа первым коммунистом в истории

Геннадий Зюганов утверждает, что Нагорная проповедь Иисуса и Моральный кодекс коммуниста – одно и то же. В РПЦ с таким заявлением не согласились.

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов в прямом эфире канала "Радио Комсомольской правды" назвал Иисуса Христа первым коммунистом на планете в новом летоисчислении. Такой вывод лидера компартии РФ прозвучал в ответ на вопрос ведущих о его отношении к вере. Об этом сообщает Telegram канал URA.RU

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В подтверждении своих слов Зюганов предложил сравнить евангельскую "Нагорную проповедь" и "Моральный кодекс строителей коммунизма". Главный коммунист России рекомендует изучать Библию: "Один в один, вы просто ахнете!",- уверяет Зюганов. По его словам, главный лозунг коммунизма "Кто не работает, тот не ест" написан во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам . (2Фес-3:10)

Далее Зюганов поделился со зрителями своими впечатлениями от поездки в Новоиерусалимский монастырь. "Мы его восстановили. Изумительно все выглядит, там великая культура и великий подвиг",- сказал Геннадий Андреевич и напомнил студии, что патриарх Никон (Минин), будучи из "мужиков", показал как надо создавать святыни на "великой русской земле".

Представители РПЦ уже отреагировали на слова Зюганова. Зампредседателя синодального отдела МП по взаимодействию с СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что сравнение Иисуса Христа с политико-экономическими учениями, включая коммунизм, неуместное и некорректное.

Напомним, что Геннадий Зюганов не впервые в положительном ключе упоминает Православное христианство. Когда речь шла о перезахоронении останков Ленина, Зюганов отметил, что "великого вождя" похоронили по православным обычаям.