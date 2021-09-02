Лідер компартії РФ назвав Ісуса Христа першим комуністом в історії

Геннадій Зюганов стверджує, що Нагірна проповідь Ісуса і Моральний кодекс комуніста — одне і те ж. В РПЦ з такою заявою не погодилися.

Лідер Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов у прямому ефірі каналу "Радіо Комсомольської правди" назвав Ісуса Христа першим комуністом на планеті в новому літочисленні. Такий висновок лідера компартії РФ пролунав у відповідь на запитання ведучих про його ставлення до віри. Про це повідомляє Telegram канал URA.RU

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На підтвердження своїх слів Зюганов запропонував порівняти євангельську "Нагірну проповідь" і "Моральний кодекс будівників комунізму". Головний комуніст Росії рекомендує вивчати Біблію: "Один в один, ви просто ахнете!", — запевняє Зюганов. За його словами, головне гасло комунізму "Хто не працює, той не їсть" написане у другому посланні апостола Павла до Солунян. (2Сол-3: 10)

Далі Зюганов поділився з глядачами своїми враженнями від поїздки в Новоєрусалимський монастир. "Ми його відновили. Дивовижно все виглядає, там велика культура і великий подвиг", — сказав Геннадій Андрійович і нагадав студії, що патріарх Никон (Мінін), будучи з "мужиків", показав як треба створювати святині на "великій російській землі".

Представники РПЦ вже відреагували на слова Зюганова. Заступник голови синодального відділу МП із взаємодії зі ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе заявив, що порівняння Ісуса Христа з політико-економічними вченнями, включаючи комунізм, недоречне і некоректне.

Нагадаємо, що Геннадій Зюганов не вперше в позитивному ключі згадує Православне християнство. Коли мова йшла про перепоховання останків Леніна, Зюганов зазначив, що "великого вождя" поховали за православним звичаєм.