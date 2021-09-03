В Окленде экстремист из ИГИЛ ранил шестерых человек в супермаркете (фото, видео)

В крупнейшем городе Новой Зеландии посетители супермаркета стали свидетелями теракта

В новозеландском мегаполисе Окленд в одном из супермаркетов мужчина с ножом напал на покупателей, после чего прибывшая полиция застрелила нападавшего. Им оказался гражданин Шри-Ланки, который по словам властей, был сторонником террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

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В результате нападения пострадало шесть человек, трое из них в критическом состоянии. Остальные получили травмы средней тяжести.

Злоумышленник, имя которого не называется, приехал в страну в 2011 году из Шри-Ланки, а с 2016 стал объектом интереса внутренних органов из-за его увлечения идеологией ИГИЛ. Экстремист-одиночка был застрелен двумя офицерами полиции в течении одной минуты после сигнала о нападении.

[ + – ] Фотография злоумышленника

Свидетели происшествия рассказали, что в супермаркете происходила паника, люди разбегались от услышанных криков из торгового зала, сообщает The Sun. Некоторые покупатели кричали, что у злоумышленника был нож. По словам одной из свидетельниц, Мишель Миллер, экстремист бегал по залу "как сумасшедший".

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн охарактеризовала происшествие и назвала его терактом. "Сегодня во второй половине дня экстремист совершил террористическую атаку в Окленде. На шестерых невинных людей было совершено нападение, как я понимаю, трое серьезно пострадали", — сказала она, — "Это было жестокое нападение на ни в чем не повинных новозеландцев, оно было бессмысленным…"

Это не первый случай терроризма в Новой Зеландии. Год назад Фокус сообщал, что уроженец города Крайстчерч открыл стрельбу в мечетях города, в результате чего были убиты 51 человек . Это был самый массовый теракт в истории страны.