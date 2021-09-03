В Окленді екстреміст з ІДІЛ поранив шістьох людей у супермаркеті (фото, відео)

У найбільшому місті Нової Зеландії відвідувачі супермаркету стали свідками теракту.

У новозеландському місті Окленд в одному із супермаркетів чоловік із ножем напав на покупців, після чого прибула поліція застрелила нападника. Ним виявився громадянин Шрі-Ланки, який за словами влади, був прихильником терористичної організації ІДІЛ. Про це повідомляє видання New Zealand Herald.

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Унаслідок нападу постраждали шестеро осіб, троє з них у критичному стані. Решта отримали травми середньої тяжкості.

Зловмисник, ім'я якого не називається, приїхав у країну в 2011 році зі Шрі-Ланки, а з 2016 став об'єктом інтересу внутрішніх органів через його захоплення ідеологією ІДІЛ. Екстреміст-одинак був застрелений двома офіцерами поліції протягом однієї хвилини після сигналу про напад.

[ + – ] Фотографія зловмисника

Свідки події розповіли, що в супермаркеті сталася паніка, люди розбігалися від почутих криків із торгового залу, повідомляє The Sun. Деякі покупці кричали, що в зловмисника був ніж. За словами однієї зі свідків, Мішель Міллер, екстреміст бігав по залу "як божевільний".

Прем'єр-міністриня Нової Зеландії Джасінда Ардерн охарактеризувала подію і назвала її терактом. "Сьогодні в другій половині дня екстреміст вчинив терористичну атаку в Окленді. На шістьох невинних людей був скоєний напад, як я розумію, троє серйозно постраждали", — сказала вона, — "це був жорстокий напад на ні в чому не винних новозеландців, він був безглуздим..."

Це не перший випадок тероризму в Новій Зеландії. Рік тому Фокус повідомляв, що уродженець міста Крайстчерч відкрив стрілянину в мечетях міста, внаслідок чого були вбиті 51 особа. Це був наймасовіший теракт в історії країни.