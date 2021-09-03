Вместо Минска: молдавский лоукостер открывает рейсы Киев-Москва с быстрой пересадкой

Молдавский лоукостер FlyOne предложил перелеты из Киева в Москву через часовую пересадку в Кишеневе

Молдавская бюджетная авиакомпания FlyOne, которая специализируется на недорогих регулярных авиаперевозках в Европу и РФ, открыла продажу лоукост билетов на рейсы между Киевом и Москвой с короткими пересадками в Кишеневе. Об этом сообщает ресурс Avianews.

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Компания собирается запустить собственные регулярные рейсы с 1 ноября 2021 года. Вылеты будут осуществляться четыре дня в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

По времени перелет из Киева (Жуляны) в Москву, с учетом часовой пересадки в Кишеневе, будет занимать 3 часа 50 минут, а из Москвы в Киев — 3 часа 40 минут.

Согласно расписанию вылеты из Киева назначены на 04:00 с посадкой во Внуково в 08:50 , вылеты из Москвы выполняются в 00:20 с прилетом в Киев в 03:00.

Стоимость билета на маршрут на рейс Киев- Москва составляет от 141 евро, на рейс Москва- Киев – от 98 евро. Самый дешевый тариф Standard включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20см. За дополнительные 20 евро можно будет провезти багаж весом до 10 кг с габаритами до 50х40х25 см

Работать на маршруте будет лайнер Airbus A319-100 и Airbus A320-200 c вместимостью 138 и 180 посадочных мест соответственно.

После введения санкций Украины против российских авиакомпаний осенью 2015 года прямые рейсы между двумя странами запрещены. Но пассажиры имели возможность транзитных перелетов через Минск до момента, когда 26 мая 2021 года решением Кабмина Украины было прекращено воздушное сообщение с республикой Беларусь.

Ранее Фокус анализировал ситуацию с авиаперелетами в Беларусь, возникшую после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.