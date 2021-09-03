Замість Мінська: молдавський лоукостер відкриває рейси Київ-Москва зі швидкою пересадкою

Молдавський лоукостер FlyOne запропонував перельоти з Києва в Москву через годинну пересадку в Кишиневі.

Молдавська бюджетна авіакомпанія FlyOne, яка спеціалізується на недорогих регулярних авіаперевезеннях у Європу й РФ, відкрила продаж лоукост квитків на рейси між Києвом і Москвою з короткими пересадками в Кишиневі. Про це повідомляє ресурс Avianews.

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Компанія збирається запустити власні регулярні рейси з 1 листопада 2021 року. Вильоти будуть здійснюватися чотири дні на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

За часом переліт із Києва (Жуляни) в Москву, з урахуванням годинної пересадки в Кишиневі, триватиме 3 години 50 хвилин, а з Москви в Київ — 3 години 40 хвилин.

Згідно з розкладом вильоти з Києва призначені на 04:00 з посадкою у Внуково о 08:50, вильоти з Москви здійснюються о 00:20 з прибуттям до Києва о 03:00.

Вартість квитка на маршрут на рейс Київ-Москва становить від 141 євро, на рейс Москва-Київ — від 98 євро. Найдешевший тариф Standard враховує перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20см. За додаткові 20 євро можна буде провезти багаж вагою до 10 кг із габаритами до 50х40х25 см

Працюватиме на маршруті лайнер Airbus A319-100 та Airbus A320-200 з місткістю 138 і 180 посадочних місць відповідно.

Після введення санкцій України проти російських авіакомпаній восени 2015 року прямі рейси між двома країнами заборонені. Але пасажири мали можливість транзитних перельотів через Мінськ до моменту, коли 26 травня 2021 року рішенням Кабміну України було припинене повітряне сполучення з республікою Білорусь.

Раніше Фокус аналізував ситуацію з авіаперельотами в Білорусь, що виникла після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську.