Италия упростила въезд: новые правила до 25 октября

Согласно новым условиям пересечения границы с Италией, 5-дневный карантин не обязателен для вакцинированных и тех, кто сдал негативный тест на коронавирус.

Правительство Италии изменило условия въезда из стран категории D, в число которых входит и Украина. С 31 августа вакцинированным против СOVID-19 туристам не нужно проходить 5-дневный карантин после пересечения границы. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты МИД Украины.

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Теперь от самоизоляции будут избавлены лица, предоставившие следующие документы

негативный ПЦР тест или тест на антитела, сделанные минимум за 72 часа до приезда;

"Зеленый сертификат" (Green Pass) европейского образца по завершению полного курса вакцинации одного из установленных Европейским агентством средств ( Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca ), причем сертификат должен быть предоставлен в месте с негативным результатом тестирования.

В случае отсутствия вышеуказанных сертификатов, граждане могут приехать в Италию, но будут вынуждены пройти 5-дневную самоизоляцию, после чего пройти антигенное тестирование.

Для детей возрастом до 6 лет тестирование не предусматривается, но в случае необходимости они могут быть помещены на карантин.

Кроме указанных выше правил обязательным остаются необходимость подтверждения цели поездки и места пребывания, наличие необходимых денежных средств и даты выезда из республики, которые будут проверены пограничной службой Италии.

На сайте также предлагают ознакомиться с анкетой, которая содержит более полную информацию о нововведениях.

Вышеуказанные правила будут действовать до 25 октября 2021 года.

Напомним, что Итальянская республика открыла свои границы 16 мая, требуя при этом от гостей результаты ПЦР-теста , сделанного не раньше 48 часов до поездки