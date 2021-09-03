Італія спростила в'їзд: нові правила до 25 жовтня

Згідно з новими умовами перетину кордону з Італією, 5-денний карантин не обов'язковий для вакцинованих і тих, хто здав негативний тест на коронавірус.

Уряд Італії змінив умови в'їзду з країн категорії D, до яких входить й Україна. З 31 серпня вакцинованим проти СOVID-19 туристам не потрібно проходити 5-денний карантин після перетину кордону. Про це свідчать дані інтерактивної карти МЗС України.

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Тепер від самоізоляції будуть позбавлені особи, які надали такі документи

негативний ПЛР тест або тест на антитіла, зроблені мінімум за 72 години до приїзду;

"Зелений сертифікат" (Green Pass) європейського зразка після завершення повного курсу вакцинації одного з встановлених Європейським агентством засобів (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca), причому сертифікат повинен бути наданий в місці з негативним результатом тестування.

У разі відсутності вищезгаданих сертифікатів, громадяни можуть приїхати до Італії, але будуть змушені пройти 5-денну самоізоляцію, після чого пройти антигенне тестування.

Для дітей віком до 6 років тестування не передбачається, але в разі потреби вони можуть бути поміщені на карантин.

Крім зазначених вище правил обов'язковими залишаються необхідність підтвердження мети поїздки та місця перебування, наявність необхідних грошових коштів і дати виїзду з республіки, які будуть перевірені прикордонною службою Італії.

На сайті також пропонують ознайомитися з анкетою, яка містить більш повну інформацію про нововведення.

Вищевказані правила діятимуть до 25 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, що Італійська республіка відкрила свої кордони 16 травня, вимагаючи при цьому від гостей результати ПЛР-тесту, зробленого не раніше 48 годин до поїздки