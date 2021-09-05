Стрельба возле президентского дворца в Гвинее: есть раненые

Известно о двух раненых мирных жителях в результате перестрелки в столице страны Конакри.

Во время патрулирования улиц в столице западноафриканской страны Гвинея произошла перестрелка возле дворца президента. Источники в правительстве заявляют, что в стрельбе участвовали члены элитного армейского подразделения. 83-летний президент страны Альфа Конде не пострадал, но есть как минимум двое раненых. Источник не назвал причину конфликта, сообщает Reuters

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Другой военный источник сообщил, что вокруг дворца президента разместили много солдат, некоторые из них были хорошо вооружены.

Трое свидетелей сообщили о том, что двое мирных жителей получили огнестрельные ранения.

Фото: BBC

Reuters сообщает о большом количестве бронетехники, которая находится недалеко от президентского дворца.

Альфа Конде победил на выборах в октябре после изменения конституции, которое позволило ему баллотироваться на третий срок, несмотря на протесты оппозиции.

Гвинея пережила устойчивый экономический рост в течение десятилетия, пока Конде был у власти благодаря запасам полезных ископаемых, таких как бокситы, железная руда, золото и алмазы, но лишь немногие из граждан страны ощутили улучшение жизни, сообщает Reuters

Критики президента говорят, что правительство использовало уголовную ответственность, чтобы воспрепятствовать инакомыслию в стране, в то время как этнические разногласия и повальное взяточничество обострили политическое соперничество.

Гвинея, официально называется Гвинейская Республика, страна в Западной Африке. Ранее известная как Французская Гвинея, современную страну иногда называют Гвинеей-Конакри, в честь ее столицы и крупнейшего города Конакри, чтобы отличить ее от других стран с "Гвинеей" в названии такие как Папуа-Новая Гвинея, Западная Новая Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Население Гвинеи составляет 12,4 миллиона человек, а площадь — 245 857 квадратных километров.