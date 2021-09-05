Стрельба возле президентского дворца в Гвинее: есть раненые
Известно о двух раненых мирных жителях в результате перестрелки в столице страны Конакри.
Во время патрулирования улиц в столице западноафриканской страны Гвинея произошла перестрелка возле дворца президента. Источники в правительстве заявляют, что в стрельбе участвовали члены элитного армейского подразделения. 83-летний президент страны Альфа Конде не пострадал, но есть как минимум двое раненых. Источник не назвал причину конфликта, сообщает Reuters
Другой военный источник сообщил, что вокруг дворца президента разместили много солдат, некоторые из них были хорошо вооружены.
Трое свидетелей сообщили о том, что двое мирных жителей получили огнестрельные ранения.
Reuters сообщает о большом количестве бронетехники, которая находится недалеко от президентского дворца.
Альфа Конде победил на выборах в октябре после изменения конституции, которое позволило ему баллотироваться на третий срок, несмотря на протесты оппозиции.
Гвинея пережила устойчивый экономический рост в течение десятилетия, пока Конде был у власти благодаря запасам полезных ископаемых, таких как бокситы, железная руда, золото и алмазы, но лишь немногие из граждан страны ощутили улучшение жизни, сообщает Reuters
Критики президента говорят, что правительство использовало уголовную ответственность, чтобы воспрепятствовать инакомыслию в стране, в то время как этнические разногласия и повальное взяточничество обострили политическое соперничество.
Гвинея, официально называется Гвинейская Республика, страна в Западной Африке. Ранее известная как Французская Гвинея, современную страну иногда называют Гвинеей-Конакри, в честь ее столицы и крупнейшего города Конакри, чтобы отличить ее от других стран с "Гвинеей" в названии такие как Папуа-Новая Гвинея, Западная Новая Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Население Гвинеи составляет 12,4 миллиона человек, а площадь — 245 857 квадратных километров.