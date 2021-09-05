Стрілянина біля президентського палацу в Гвінеї: є поранені

Відомо про двох поранених мирних жителів в результаті перестрілки в столиці країни Конакрі.

Під час патрулювання вулиць в столиці західноафриканської країни Гвінея сталася перестрілка біля палацу президента. Джерела в уряді заявляють, що в стрільбі брали участь члени елітного армійського підрозділу. 83-річний президент країни Альфа Конде не постраждав, але є як мінімум двоє поранених. Джерело не назвало причину конфлікту, повідомляє Reuters

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Інший військове джерело повідомило, що навколо палацу президента розмістили багато солдатів, деякі з них були добре озброєні.

Троє свідків повідомили про те, що двоє мирних жителів отримали вогнепальні поранення.

Reuters повідомляє про велику кількість бронетехніки, яка знаходиться недалеко від президентського палацу.

Альфа Конде переміг на виборах в жовтні після змін конституції, які дозволили йому балотуватися на третій термін, незважаючи на протести опозиції.

Гвінея пережила стійке економічне зростання протягом десятиліття, поки Конде був при владі завдяки запасам корисних копалин, таких як боксити, залізна руда, золото й діаманти, але лише деякі з громадян країни відчули покращення життя, повідомляє Reuters

Критики президента кажуть, що уряд використовував кримінальну відповідальність, щоб перешкодити інакомислення в країні, в той час як етнічні розбіжності і повальне хабарництво загострили політичне суперництво.

Гвінея, офіційно називається Гвінейська Республіка, країна в Західній Африці. Раніше відома як Французька Гвінея, сучасну країну іноді називають Гвінеєю-Конакрі, в честь її столиці і найбільшого міста Конакрі, щоб відрізнити її від інших країн з "Гвінеєю" в назві такі як Папуа-Нова Гвінея, Західна Нова Гвінея, Гвінея-Бісау та Екваторіальна Гвінея. Населення Гвінеї становить 12,4 мільйона осіб, а площа — 245 857 квадратних кілометрів.