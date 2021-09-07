Самый молодой епископ Испании отрекся от сана ради романа с писательницей сатанинских романов

Хавьер Новелл стал епископом в сорок лет, однако теперь оставляет католическую церковь ради любви

Небывалый скандал произошел в Испании. Там 52-летний епископ Хавьер Новелл отрекся от сана ради романа с 38-летней Сильвией Кабальоль, писательницей эротических романов с сатанинским подтекстом. В Ватикане сообщают, что инцидентом озабочен даже Папа Римский Франциск, пишет ABC.

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Хавьер Новелл получил сан епископа Сольсоны в 40 лет, став самым молодым епископом Испании. Про него известно, что он придерживается консервативных взглядов, поддерживает независимость Каталонии, выступает против абортов, однополых браков и эвтаназии.

[ + – ] Епископ Хавьер Новелл с прихожанами Фото: El Espanol

12 лет Хавьер служил католической церкви, однако сейчас, когда ему уже 52 года, внезапно отрекся от сана и уехал в Барселону. Позже стало известно, что дело в женщине. Причем той, которую ранее епископ вполне могу осуждать. Сильвия Кабальоль работает психологом, а также известна, как автор романов, изобилующих эротикой и отсылками к сатанизму. Кроме этого она находится в разводе и воспитывает двоих детей.

[ + – ] Сильвия Кабальоль на встрече с читателями Фото: TeleCinco

В епископате Сольсоны уже заявили, что молятся за своего отрекшегося от сана собрата, но инсайдеры заявляют, что там все "в смятении" и подозревают "происки дьявола". Также они отмечают, что дело об отрекшемся епископе вызвало скандал в Ватикане, и в Сольсону прибыл папский нунций, чтобы разобраться в случившемся. Также отмечается, что Папа Римский Франциск "озабочен". Ведь раньше случалось такое, что высокопоставленные священнослужители отказывались от сана ради женщины, но "не в таких обстоятельствах", — отмечают в Ватикане.

[ + – ] Епископ Хавьер Новелл в Ватикане Фото: El Espanol

Более того, стало известно, что мятежного Новелла приглашали на Епископальную конференцию, но он отказался, заявив, что "ничего не хочет слышать, ни о конференции, ни о епископах".