Наймолодший єпископ Іспанії відрікся від сану заради роману з письменницею сатанинських романів

Хав'єр Новелл став єпископом у сорок років, проте тепер залишає католицьку церкву заради любові

Небувалий скандал стався в Іспанії. Там 52-річний єпископ Хав'єр Новелл відрікся від сану заради роману з 38-річною Сільвією Кабальоль, письменницею еротичних романів із сатанинським підтекстом. У Ватикані повідомляють, що інцидентом стурбований навіть Папа Римський Франциск, пише ABC.

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Хав'єр новел отримав сан єпископа Сольсона в 40 років, ставши наймолодшим єпископом Іспанії. Про нього відомо, що він дотримується консервативних поглядів, підтримує незалежність Каталонії, виступає проти абортів, одностатевих шлюбів та евтаназії.

[ + – ] Єпископ Хав'єр Новелл з парафіянами Фото: El Espanol

12 років Хав'єр служив католицькій церкві, однак зараз, коли йому вже 52 роки, раптово відрікся від сану і поїхав у Барселону. Пізніше стало відомо, що справа в жінці. Причому тій, яку раніше єпископ цілком міг засуджувати. Сільвія Кабальоль працює психологом, а також відома, як авторка романів, які рясніють еротикою і відсиланням до сатанізму. Крім цього, вона в розлученні і виховує двох дітей.

[ + – ] Сільвія Кабальоль на зустрічі з читачами Фото: TeleCinco

У єпископаті Сольсони вже заявили, що моляться за свого побратима, який відрікся від сану, але інсайдери заявляють, що там усі "в сум'ятті" і підозрюють "підступи диявола". Також вони зазначають, що справа про єпископа викликала скандал у Ватикані, і в Сольсону прибув папський нунцій, щоб розібратися в тому, що трапилося. Також наголошується, що Папа Римський Франциск "стурбований". Адже раніше траплялося таке, що високопоставлені священнослужителі відмовлялися від сану заради жінки, але "не в таких обставинах", — зазначають у Ватикані.

[ + – ] Єпископ Хав'єр Новелл у Ватикані Фото: El Espanol

Більше того, стало відомо, що бунтівного Новелла запрошували на Єпископальну конференцію, але він відмовився, заявивши, що "нічого не хоче чути, ні про конференцію, ні про єпископів".