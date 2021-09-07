Наймолодший єпископ Іспанії відрікся від сану заради роману з письменницею сатанинських романів
Хав'єр Новелл став єпископом у сорок років, проте тепер залишає католицьку церкву заради любові
Небувалий скандал стався в Іспанії. Там 52-річний єпископ Хав'єр Новелл відрікся від сану заради роману з 38-річною Сільвією Кабальоль, письменницею еротичних романів із сатанинським підтекстом. У Ватикані повідомляють, що інцидентом стурбований навіть Папа Римський Франциск, пише ABC.
Хав'єр новел отримав сан єпископа Сольсона в 40 років, ставши наймолодшим єпископом Іспанії. Про нього відомо, що він дотримується консервативних поглядів, підтримує незалежність Каталонії, виступає проти абортів, одностатевих шлюбів та евтаназії.
12 років Хав'єр служив католицькій церкві, однак зараз, коли йому вже 52 роки, раптово відрікся від сану і поїхав у Барселону. Пізніше стало відомо, що справа в жінці. Причому тій, яку раніше єпископ цілком міг засуджувати. Сільвія Кабальоль працює психологом, а також відома, як авторка романів, які рясніють еротикою і відсиланням до сатанізму. Крім цього, вона в розлученні і виховує двох дітей.
У єпископаті Сольсони вже заявили, що моляться за свого побратима, який відрікся від сану, але інсайдери заявляють, що там усі "в сум'ятті" і підозрюють "підступи диявола". Також вони зазначають, що справа про єпископа викликала скандал у Ватикані, і в Сольсону прибув папський нунцій, щоб розібратися в тому, що трапилося. Також наголошується, що Папа Римський Франциск "стурбований". Адже раніше траплялося таке, що високопоставлені священнослужителі відмовлялися від сану заради жінки, але "не в таких обставинах", — зазначають у Ватикані.
Більше того, стало відомо, що бунтівного Новелла запрошували на Єпископальну конференцію, але він відмовився, заявивши, що "нічого не хоче чути, ні про конференцію, ні про єпископів".