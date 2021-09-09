Осы напали на детский сад в Москве: семеро пострадавших

Накануне в этом детсаду уничтожили большое осиное гнездо, но часть насекомых уцелела.

В детском саду №1953 на западе Москвы сегодня, 9 сентября, около 12 часов группа детей возвращалась после игры в футбол на спортивной площадке в помещение. Взявшись за руки, дети шли по траве. В это время на них внезапно напала стая ос, сообщило издание "МК".

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Насекомые жалили детей в лицо, забирались под одежду, поэтому дети начали раздеваться на бегу. От укусов пострадали шестеро детей и воспитательница. У некоторый малышей начался сильный отек.

Директор детсада вызвала скорую и сообщила о случившемся родителям.

Пятерым из шести укушенных детей приехавшие врачи дали антигистаминные (противоаллергические) препараты. Госпитализация не потребовалась.

Два дня назад в этом детсаду под козырьков здания было обнаружено огромное осиное гнездо. Вызванные специалистов по дезинсекции уничтожили его.

Возможно, выжившие при этом насекомые в укромном месте возле футбольного поля начали оборудовать себе новое гнездо. А когда дети возвращались после игры, они его как-то повредили. Поэтому осы так дружно и напали на них.

Позже в траве действительно нашли новое осиное гнездо.

Биолог Евгений Абизов сообщил "МК", что осы осенью обустраивают места для зимовки. И если кто-то вторгается на "их" территорию, они всегда начинают защищаться, атакуя чужаков. Спровоцировать нападение также могут громкие голоса, яркая одежда, сильный запах духов.

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Отметим, 2 сентября футбольный матч в Боливии в городе Варнес на востоке страны между клубами "Нуэва Санта-Круз" и "Айкиле" был прерван после нападения пчел. Игра возобновилась через два часа.

Ранее Фокус рассказывал, что уединенный образ жизни оказывает глубокое влияние на мозг ос. Ученые доказали, что бумажные осы распознают "лица" других своих сородичей. Но они теряют эту способность, если их выращивать отдельно от остальных ос.