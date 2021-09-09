Оси напали на дитячий садок у Москві: семеро постраждалих

Напередодні в цьому дитсадку знищили велике осине гніздо, але частина комах вціліла.

У дитячому садку №1953 на заході Москви сьогодні, 9 вересня, близько 12 години група дітей поверталася після гри у футбол на спортивному майданчику в приміщення. Взявшись за руки, діти йшли по траві. У цей час на них раптово напала зграя ос, повідомило видання "МК".

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Комахи жалили дітей в обличчя, залазили під одяг, тому діти почали роздягатися на бігу. Від укусів постраждали шестеро дітей і вихователька. У деяких малюків почався сильний набряк.

Директор дитсадка викликала швидку і повідомила про те, що трапилося, батькам.

П'ятьом з шести укушених дітей приїхали лікарі дати антигістамінні (протиалергічні) препарати. Госпіталізація не знадобилася.

Два дні тому в цьому дитсадку під козирками будівлі було виявлено величезне осине гніздо. Викликані фахівці з дезінсекції знищили його.

Можливо, ті комахи, що вижили при цьому в затишному місці, біля футбольного поля почали обладнувати собі нове гніздо. А коли діти поверталися після гри, вони його якось пошкодили. Тому оси так дружно і напали на них.

Пізніше в траві дійсно знайшли нове осине гніздо.

Біолог Євген Абизов повідомив "МК", що оси восени облаштовують місця для зимівлі. І якщо хтось вторгається на "їхню" територію, вони завжди починають захищатися, атакуючи чужинців. Спровокувати напад також можуть гучні голоси, яскравий одяг, сильний запах парфумів.

[ + – ] Як оса будує гніздо. Швидкість 1/12

Зазначимо, 2 вересня футбольний матч у Болівії в місті Варнес на сході країни між клубами "Нуева Санта-Круз" і "Айкіле" був перерваний після нападу бджіл. Гра поновилася через дві години.

Раніше Фокус розповідав, що відокремлений спосіб життя справляє глибокий вплив на мозок ос. Учені довели, що паперові оси розпізнають "обличчя" інших своїх родичів. Але вони втрачають цю здатність, якщо їх вирощувати окремо від інших ос.