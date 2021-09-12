"Сломали нос": Путин рассказал, почему бросил тренировки по боксу в детстве

В ходе общения со спортсменами глава Кремля рассказал, что после получения травмы к врачам обращаться не стал, поскольку "жил во дворе".

Президент России Владимир Путин признался, почему он оставил тренировки по боксу и начал заниматься борьбой. Как оказалось, ему на тренировке сломали нос, и хотя он не стал обращаться к врачу, травма оказалась весомым аргументом для того, чтобы оставить опасный вид спорта. Об этом он рассказал в программе, которая транслировалась на российском ТВ.

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Российский президент накануне встретился в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с российскими спортсменами – чемпионами и призерами XXXII Олимпиады в Токио, где и поделился своими воспоминаниями.

"Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так – я же во дворе жил, все просто – я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем – cломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой", — пожаловался Путин.

Единоборствами президент РФ занимается с юных лет, вопреки желанию своей матери, которая была не в восторге от подобных занятий. После неудачного опыта с боксом, Путин увлекся самбо и дзюдо.

Напомним, что российский президент после своего вероятного ухода из власти намерен продолжать вести активный образ жизни, а именно больше уделять времени литературе и изучению права.

Фокус также комментировал заявление Владимира Путина, адресованное главе МОК Томасу Баху, об обеспечении комфортного пребывания в России спортсменов-гомосексуалистов во время проведения Олимпиады в Сочи.